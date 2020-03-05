«نمو» تقفز 5.7 % بتداولات قيمتها 18 مليون ريال

قفزت السوق الموازية "نمو" 421 نقطة بنحو 5.7 في المائة لتغلق عند 7762 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 56 في المائة إلى 18 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 52 في المائة إلى 335 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 23 في المائة إلى 924 صفقة. وارتفعت جميع الأسهم ما عدا "الوطنية للبناء والتسويق" استقرت. وتصدر المرتفعة "العمران" 11.9 في المائة ليغلق عند 64.90 ريال، يليه "بحر العرب" 6.9 في المائة ليغلق عند 27 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 4.55 في المائة ليغلق عند 69 ريالا.