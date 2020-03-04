الأسهم الأوروبية تصعد وسط تفاؤل من التحفيز النقدي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، وقادت القطاعات الدفاعية المكاسب مع تفاؤل المستثمرين بأن جولة من التحفيز النقدي ستحد من الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.4 في المائة. وجاءت أسهم قطاعي المرافق والاتصالات في مقدمة الرابحين.

وحذا البنك المركزي الكندي اليوم حذو نظيره الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وتتوقع الاسواق الآن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي، الذي يبلغ حاليا -0.50 في المائة، بمقدار 10 نقاط أساس الأسبوع القادم.

ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلقت سوق الأسهم الإيطالية مرتفعة 0.9 في المائة بينما تسعى البلاد لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة لإبطاء انتشار كورونا في البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا.

وخالف قطاع السفر والترفيه الأوروبية اتجاه السوق ليغلق مؤشره منخفضا 1.6 في المائة بينما لا تزال أسهم الفنادق وشركات الطيران تعاني من مشاكل مرتبطة بالفيروس تلحق ضررا بالطلب.