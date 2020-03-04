واشنطن ترفع عقوباتها عن 157 مؤسسة سودانية

اعلن البنك المركزي السوداني الاربعاء ان الولايات المتحدة ابلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذا لقرار يعود الى اكتوبر 2017 بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وقال محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم في بيان "تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى المؤسسات والافراد المرتبطين بالاحداث في (اقليم) دارفور" الذي يشهد نزاعا منذ العام 2003.