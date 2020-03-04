العملات الافتراضية ترتفع 11 مليار دولار في 4 أيام .. قفزت إلى 252 مليار دولار

ارتفعت قيمة العملات الافتراضية 11 مليار دولار خلال 4 أيام إلى 252 مليار دولار، في الوقت الذي تثور فيه تساؤلات حول اعتزام شركة فيسبوك تغيير خططها بشأن مشروعها الخاص بإصدار عملة رقمية باسم "ليبرا"؟، بينما تتواتر أنباء عن إلغاء الفكرة تماما بعد أشهر من الضغط من قبل الأجهزة والمؤسسات الحكومية الأمريكية والدولية والهجوم والانتقادات السياسية الحادة التي تعرض لها؟.

لم تتضح الصورة بعد بشكل نهائي، ولكن الأمر المؤكد هو أن عملية إصدار فيسبوك لعملة رقمية لا تسير بسلاسة أو سهولة، فوفقا لبعض التقارير فقد موقع التواصل الاجتماعي الشهير حماسة لإصدار "ليبرا"، وهو الاسم الذي كان سيطلقه على عملته الرقمية، وتأكد تلك تقارير بأن فيسبوك سيغير استراتيجيته، وسيعتمد على دعم العملات الحكومية مثل الدولار واليورو وبالطبع عملته "ليبرا" إذا ما أطلقها يوم ما.

باختصار، سيؤخر فيسبوك إطلاق محفظته الرقمية الخاصة به، والتي كان من المفترض أن تكون عملته "ليبرا" العملة الوحيدة التي سيتم التعامل بها في تلك المحفظة، بحيث يكون في مقدرة أي شخص لديه هاتف ذكي الحصول على العملة الرقمية، والاحتفاظ بها ثم استخدامها لدفع مقابل العديد من السلع التي سيقوم بشرائها، والآن تلك المحفظة الرقمية لن تقتصر على عملة فيسبوك الرقمية كما كان الموقع يهدف سابقا، بل ستدعم عملات أخرى، وستدعم أيضا "ليبرا" إذا ما أصدرها فيسبوك يوما ما.

وكان من المقرر إطلاق عملة فيسبوك هذا الصيف، لكن، ووفقا لتوقعات المسؤولين في موقع التواصل الاجتماعي الشهير تأجلت عملية الإصدار إلى تشرين الأول (أكتوبر)، وبدلا من أن تكون تلك العملة الرقمية متاحة في جميع أنحاء العالم عند إطلاقها، سيكون توافرها مقصور على مجموعة محددة من البلدان، التي ستستخدم عملتها ضمن محفظة فيسبوك.

وأعاد موقع التواصل الاجتماعي الشهيرالتأكيد على أنه ملتزم بمشروع العملة الرقمية، لكن إيلين كلمب الاستشارية في بنك إنجلترا تعتقد أن عملة فيسبوك تواجه تحديات تجعل إصدارها في القريب العاجل محل شك.

وتضيف لـ "الاقتصادية"، أنه "في أكتوبر الماضي حذرت أكبر الاقتصادات في العالم من أن العملات الرقمية مثل ليبرا تشكل خطرا على النظام المالي العالمي، واعتبرتها فرنسا تهديدا للسيادة النقدية للحكومات، وحذر آخرون من أنه يمكن إساءة استخدمها في غسيل الأموال وغيرها من الأغراض الإجرامية أو حتى الإرهابية، وعلى الرغم من تعهد فيسبوك عندما طرح فكرته لأول مرة في يونيو الماضي بأن عملته ستختلف بشكل جذري عن العملات الافتراضية أو المشفرة الأخرى، بحيث ستكون أكثر استقرارا وأقل استخداما في المضاربة، فإن ذلك لم يقنع السلطات في العالم بجدوى عملة فيسبوك الجديدة".

وسعى موقع التواصل الاجتماعي لتهدئة الأجواء عبر إنشاء مؤسسة غير ربحية تسمى جمعية "ليبرا" في زيوريخ للإشراف على تطوير عملته الرقمية، بالإضافة الى شبكة "البلوك تشين" لدعم العملة الجديدة.

وقررت جمعية "ليبرا" تعزيز وضع عملة فيسبوك بدعمها من خلال مجموعة من الأصول، إلا أن جميع الأطياف السياسية رفضت الفكرة، وهو ما يضع شكوكا الآن حول واقعية تصريحات المسؤولين في فيسبوك بأن المشروع مستمر.

من المنطقي أن تكون المؤسسات الدولية والحكومات قلقة من عملة الفيسبوك، لأن الموقع ذاته والقييمين عليه سيكون لهم تأثير كبير على تلك العملة، بما يتلاءم مع تصورات الموقع ومصالحة المالية، بل سيكون هناك عواقب وخيمة إذا ما سمح الاقتصاد العالمي للشركات غير الربحية بالبدء في اصدار العملات الرقمية وضخها في الاقتصاد العالمي، خاصة مع تنامي مخاوف حقيقية من قبل مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية والمصرف الأوروبي من كيفية تصنيف عملة "ليبرا"، وإمكانية تحولها مع مرور الوقت الى عملة منافسة للدولار واليورو، خاصة إذا دخلت مرحلة الإقراض المالي.

ومع تصاعد الضغوط على فيسبوك، وعدم اكتراث موقع التواصل الاجتماعي بالتعامل مع تلك المخاوف بجدية، والاكتفاء بما أوضحه من أفكار أو اتخذه من تدابير، فإن شركات كبيرة مثل ماستر كارد وفيزا خرجت من جمعية "ليبرا" مما ترك الفيسبوك وحيدا، وسط توقعات بأن يتخلى رسميا عن فكرته لاحقا.

ولكن تلك التطورات فيما يتعلق بعملة فيسبوك الرقمية فتحت الباب على مصراعيه لمجموعة من الأسئلة متعلقة بمستقبل العملات الافتراضية ككل؟، فهل هذا الوضع الراهن لعملة "ليبرا" يصب في مصلحة العملات الافتراضية، أم أنه يكشف عن وضع مستقبلي قاتم يواجهها.

يعتقد الدكتور تايلر وولف أستاذ النقود والبنوك في جامعة أكسفورد، أن عام 2020 سيكون عام العملات الافتراضية، وأن الصعوبات التي تواجه عملة "ليبرا" تصب في صالح العملات الافتراضية المتداولة في الأسواق حاليا.

ويشير لـ "الاقتصادية"، إلى أنه "ككل التقنيات الحديثة في الحياة، تبدأ محدودة غير ناضجة ولكن مع مرور الوقت نكتشف ما بها من إمكانيات، عملة ليبرا والشكوك المحيطة بطرحها في الأسواق على الأقل قريبا، بعث بمجموعة من الرسائل للأسواق، أولا: أن العملات المشفرة عملات مستقبلية وإلا ما كان موقع مثل فيسبوك يعمل على أن يكون له عملته الخاصة، وثانيا: عدم طرح عملة الفيسبوك في الأسواق حتى الآن والشكوك المتصاعدة المحيطة بذلك، تعني أن منافس قوي أمام العملات المشفرة التقليدية مثل بيتكوين سيكون خارج الأسواق ولو مؤقتا مما يعني زيادة الطلب على العملات الرقمية الأخرى".

ويستدرك وولف قائلا إن غياب عملة "ليبرا" دفع المضاربين للإقبال على البدائل مثل بيتكوين، الذي على الرغم من تراجعه بنحو 2 في المائة نتيجة خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أنه تراجع مؤقت، إذ قدر الارتفاع اليومي في أسعار بيتكوين بنحو 3.2 في المائة يوميا قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وخلال الأيام الأربعة الماضية زادت القيمة الإجمالية لسوق العملات الافتراضية في العالم بنحو 11 مليار دولار، لتصل القيمة الاجمالية الراهنة إلى 252 مليار دولار".

إلا أن وجهة النظر تلك، لا تجد قبولا عند بعض الخبراء المصرفيين الذين يعتقدون أن الوضع الراهن لعملة فيسبوك، والغموض المحيط بمستقبلها رغم تصريحات المسؤولين في موقع التواصل الاجتماعي، توحي بأن سوق العملات الافتراضية سيواجه في أقل تقدير أوضاعا صعبة هذا العام.

ويرى كريس آدم المحلل المالي في مجموعة نت وست المصرفية، أن "الرسالة الأساسية من الضغوط الدولية لعرقلة صدور عملة فيسبوك، تمثل رسالة قوية للجميع بأن المؤسسات والحكومات الدولية تتصدى بقوة للعملات الافتراضية، وفي أقل تقدير لن تسمح بظهور عملات افتراضية مدعومة من مؤسسات قوية بما يمثل تهديدا للنظام المالي العالمي، وبأن المجتمع الدولي من الممكن أن يقبل فقط بالمجموعة الراهنة المتاحة من العملات الافتراضية، والتي لا تمثل تهديدا للنظام المالي".

ويضيف آدم، أن تلك الرسالة ستقوض المضاربات وعمليات الشراء واسعة النطاق للعملات الرقمية، ويبدو أن هذا ما فهمته الشركات الدولية الكبرى مثل ماستر كارد، وفيزا، وباي بال، وفودافون، وغيرها من الشركات التي فضت شركاتها مع جمعية "ليبرا" التابعة لفيسبوك، خاصة بعد أن وصف وزير الخزانة الأمريكي العملات الرقمية بأنها "خطر على الأمن القومي".