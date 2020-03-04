صادرات أمريكا من النفط الخام ترتفع إلى 4.15 مليون برميل خلال أسبوع

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت بمقدار 497 ألف برميل يوميا إلى 4.15 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أواخر ديسمبر بحسب ما ذكرت "رويترز".

ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 13.1 مليون برميل يوميا، بحسب البيانات.