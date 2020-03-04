مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بحسب ما ذكرت "رويترز".

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 785 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير لتصل إلى 444.1 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع مليوني برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير تراجع بمقدار 312 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وهبط معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 4.3 مليون برميل إلى 252.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أربعة ملايين برميل على مدار الأسبوع إلى 134.5 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.9 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 476 ألف برميل يوميا إلى 2.08 مليون برميل يوميا.



