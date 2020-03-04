نتائج "الثلاثاء الكبير" تصعد بالأسهم الأمريكية متجاهلة "كورونا"

قفزت الأسهم الأمريكية بأكثر من اثنين بالمئة بعد لحظات من بدء التعاملات اليوم وسط تفاؤل المستثمرين حيال تقدم جو بايدن المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 466 نقطة، بما يعادل 1.80 في المائة، ليصل إلى 26383 نقطة، واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 38 نقطة، أو 1.41 في المائة، إلى 3045 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 150 نقطة، أو 1.73 في المائة، وفقا لـ"رويترز".