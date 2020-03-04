رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام لمواجهة "كورونا"

كشف هاني حيدر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق الرئاسة العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وزيادة وعي العاملين على مختلف فئاتهم بالمسجد الحرام وتعميق خبراتهم بطرق التعامل معه وتوقيه من أجل التأكد من سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين بما يمكنهم من أداء مناسكهم وطاعاتهم بيسر وسهولة واطمئنان وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة.

وأوضح أن الرئاسة وبمتابعة مباشرة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أقامت سلسلة من البرامج التوعوية والندوات العلمية والمحاضرات التثقيفية لرفع الوعي بين منسوبي ومنسوبات الرئاسة بطرق انتقال العدوى وسبل التحصن منها والقيام بالإجراءات الاحترازية ضدها وسخرت شاشاتها الإلكترونية لبث محتوى توعوي تثقيفي بعدة لغات يستهدف قاصدي المسجد الحرام يشرح فيه سبل الوقاية من العدوى وتجنب مواطن الزحام وطرق تعقيم الأيدي.

وفيما يتعلق بالإجراءات الميدانية أكد حيدر أن الرئاسة تعمل على غسل المسجد الحرام وأسطحه وساحاته 6 مرات يوميا بعد أن كانت 4 مرات يوميا ورفعت عدد مرات غسل دورات المياه إلى 6 مرات وتعمل على تعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول وتقوم برفع سجاد المسجد الحرام وتعقيمه وتعقيم مكانه قبل إعادته وذلك على مدار الساعة كما تم تركيب عدد من أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام.