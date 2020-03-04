استقرار حالة المواطن المصاب بـ "كورونا" وسلامة 51 من المخالطين له

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة أن عينات الفحوصات الطبية لـ 51 شخصا مخالطا للمواطن الذي أصيب بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" سلبيه ويُنتظر نتيجة البقيه البالغ عددهم 19 شخصاً، مبيناً أنه سيتم متابعة حالة المخالطين خلال الأسبوعين القادمين لضمان سلامتهم وعدم ظهور أي أعراض لديهم.

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة في إيجاز صحفي اليوم أن الحالة الصحية للمواطن المصاب مستقرة ومعزول في أحد المسشتفيات وتتم متابعة حالته باهتمام. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من المقام السامي لمتابعة فيروس كورونا الجديد والمكونة من 17 جهة حكومية مختلفة تجتمع بشكل يومي. مبينا أن هناك تنسيق وتناغم كامل بين جميع أعضاء اللجنة والجهات الحكومية التي يمثلونها لحماية المملكة من فايروس كورونا المستجد بإذن الله.

وأهاب وزير الصحة بالجميع أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة ومن وزارة الصحة وعدم إتباع الشائعات. مؤكدا إلتزام المملكة ممثلة بوزارة الصحة بالشفافية وإظهار أي بيانات تظهر لإصابات جديدة.