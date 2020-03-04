البنوك المركزية في الكويت وقطر تخفضا أسعار الفائدة

أعلن البنك الكويتي المركزي اليوم، عن تخفيض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة من 2.75 في المائة، فيما اعلن مصرف قطر المركزي إنه قلص سعر الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة.
كما خفض مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة، وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 75 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين خفضت سعر الفائدة أمس مقتدية بتحرك عاجل لمجلس الاحتياطي الأمريكي بهدف تقليص أثر تفشي كورونا.
أخبار اقتصادية- خليجية
- جسر الشيخ جابر.. مشروع تنموي كويتي وركيزة أساسية نحو المستقبل
- متسوقو دبي الموسرون يشدون الأحزمة
- موانئ عمان تحقق نموًا بنسبة 20 بالمئة خلال 7 أشهر من العام الجاري
- مصر وقبلها الإمارات وعُمان وقطر ترفع أسعار الوقود
- الإمارات تصدر قانونا يتيح للحكومة إصدار سندات سيادية
- الإمارات تلغي الرسوم على عدد من الخدمات لتعزيز جاذبية الاقتصاد
- انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي العماني في مسقط 14 أكتوبر
- أدنوك تستثمر 5.1 مليار درهم في تطوير وتوسعة حقل بوحصا
- الإصلاح والضبط المالي ضروريان لتهدئة المخاوف بشأن ديون عمان
- 3.4 تريليون دولار موجودات المصارف العربية.. 66 % منها خليجية
أضف تعليق