البنوك المركزية في الكويت وقطر تخفضا أسعار الفائدة

أعلن البنك الكويتي المركزي اليوم، عن تخفيض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة من 2.75 في المائة، فيما اعلن مصرف قطر المركزي إنه قلص سعر الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة.



كما خفض مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة، وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 75 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة.



وكانت السعودية والإمارات والبحرين خفضت سعر الفائدة أمس مقتدية بتحرك عاجل لمجلس الاحتياطي الأمريكي بهدف تقليص أثر تفشي كورونا.