"إياتا": انخفاض الطلب العالمي على الشحن الجوي 3.3% في يناير

أظهرت بيانات اليوم من الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تراجع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 3.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019، ولم يرجح الاتحاد بأن يكون لتفشي فيروس كوفيد-19 تأثير كبير على ضعف الأداء في يناير.
وقال الرئيس التنفيذي لإياتا إنه كان هناك تفاؤل بأن يعطي تخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين دفعة للقطاع في 2020 لكن تفشي كوفيد-19 طغى على ذلك، وأضاف الرئيس بأن الأوقات المقبلة صعبة.. مسار الأحداث المستقبلية غير واضح لكن هذا القطاع أثبت مرونته مرات ومرات.
ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت البيانات بأن طاقة الشحن بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة ارتفعت 0.9 في المائة على أساس سنوي في يناير 2020.
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