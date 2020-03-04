قطاع البنوك يتراجع 1.8% بعد خفض أسعار الفائدة.. والبنوك التقليدية تتصدر التراجعات

تراجع قطاع البنوك بنحو 1.8 في المائة خلال منتصف تعاملات اليوم وذلك بعد خفض أسعار الفائدة، فيما تتصدر البنوك التقليدة التراجعات.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفضت أمس معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % الى 1.75 % ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75% الى 1.25%​، وذلك في ضوء تخفيض البنك الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة 50 نقطة أساس ، وذلك لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا.

وتصدرت البنوك التقليدية التراجعات، حيث تراجع بنك سامبا بنحو 3.7 في المائة، فيما تراجع بنك ساب بنحو 3.6 في المائة مسجلا أدنى مستوى منذ نهاية عام 2017.

وتراجع بنك العربي الوطني بنحو 3 في المائة، ونحو 2.6 في المائة من التراجعات على أسهم بنك الرياض، فيما تراجع بنك السعودي الفرنسي نحو 1.1 في المائة.

وبلغت التداولات على قطاع البنوك نحو 1 مليار ريال لتشكل نحو 38 في المائة من إجمالي تداولات السوق اليوم البالغة 2.65 مليار ريال.

في المقابل تراجعت أسهم مصرفي الراجحي والإنماء ولكن بشكل أقل، حيث تراجعت بنحو 0.8 في المائة و 0.35 في المائة على التوالي.

وتراجع السوق السعودي خلال منتصف التعاملات بنحو 0.36 في المائة، حيث تراجع المؤشر العام بنحو 26 نقطة عند مستوى 7527 نقطة.