الأسهم الأوروبية ترتفع مع تقييم مستثمرين إجراءات تحفيز

واجهت الأسهم الأوروبية صعوبة في تحديد الاتجاه اليوم فيما يتساءل مستثمرون عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي وحكومات منطقة اليورو ستعطي الضوء الاخضر لإجراءات تحفيز بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة في تحرك عاجل.

وبحسب (رويترز) دفع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وول ستريت للهبوط بعدما سلط الضوء على تداعيات فيروس كورونا. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة وكبحت المكاسب بيانات ضعيفة تظهر تسجيل قطاع الخدمات الصيني أسوأ شهر له على الإطلاق في فبراير شباط.

وصعدت جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة بشكل طفيف وارتفع المؤشر الإيطالي 0.1 بالمئة فقط. وقال السلطات الصحية في إيطاليا إنها قد تحدد منطقة حجر صحي جديدة لاحتواء تفشي الفيروس في أكثر الدول الأوروبية تضررا بعد ارتفاع عدد الوفيات وحالات الإصابة.