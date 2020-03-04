"الصناعة" تؤسس لإطلاق مركز القدرات البشرية بشراكة مع "المهندسين"

جانب من الجلسة الرئيسية لأعمال اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني في الرياض، أمس.



اكد المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة أن الاقتصاد التنموي الذي تشهده المملكة يرتكز على مواطن القوة المتمثلة في مصادر التنافسية المحلية المستدامة، إذ يتوقع أن يسهم القطاع الصناعي ١.٤ مليون وظيفة بحلول 2030.

وأضاف ضمن الجلسة اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالرياض، أن الوزارة تؤسس لإطلاق مركز القدرات البشرية الذي سيعمل مع الهيئة السعودية للمهندسين كأحد الشركاء الاستراتيجيين.

وشهد المؤتمر الجلسة تقديم 36 ورقة علمية بثها متخصصون وخبراء ضمن ثلاثة مسارات شملت الهندسة الميكانيكية والتصنيع المتقدم، والهندسة الصناعية وسلاسل الإمداد والمحتوى المحلي، وهندسة السلامة، وسط إقبال متزايد من المهنيين والمهتمين بالهندسة.

وبيّن الزامل أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي يأتي في وقت تواجه في المؤتمرات تحدي إقامتها وإلغائها، مثنيا على دور الهيئة الذي يدعو للفخر كونها مساهمة في تطوير أحد القطاعات الحيوية بالمملكة، مشيرا إلى تناغم أداء كافة القطاعات من خلال عملها بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وبيّن أن الوزارة تعمل وفق أنموذج حوكمة قوي يقوم بتمكين المبادرات وتنظيم وتنفيذ المنظومة الصناعية، حيث تشرف الوزارة على نحو 7800 مصنع ليسهم القطاع الصناعي بنحو 15 في المائة في الناتج المحلي، كما يعمل في القطاع أكثر من 500 ألف عامل وعاملة، فيما يتوقع أن ينتج مليونا وأربعمائة ألف وظيفة في 2030.

وتعرّض لدور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحقيق المستهدفات معتمدة على قيمها التي تهتم بالإيجابية مع الشركاء والتحديات، واستثمار 80 في المائة من الوقت والجهد في إيجاد الحلول والمبادرات، بالإضافة إلى العمل بذكاء في استثمار الموارد.

ولفت الزامل إلى محورية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كونه أحد أكبر برامج الرؤية، والتي تهتم بالتركيز على المستثمر وإيجاد الممكنات والبيئة الجاذبة، كما تركز الوزارة على تطوير القدرات كأحد الممكّنات وذلك من خلال تنمية القدرات البشرية وإطلاق ودعم الحاضنات واستشراف المستقبل واتخاذ القرار.

من جانبه، أوضح المهندس سعد بن محمد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية رغم حداثتها تأسيسيا إلا أن خبرات المملكة ليست حديثة ويمكن الاعتماد عليها، مشيرا إلى أن القطاع يحتوي على عدد كبير من المهندسين في مختلف القطاعات.

والمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني سيتناول في يومه الثالث محور الهندسة الكهربائية والشبكات الذكية، ومحور هندسة الاتصالات والأمن السيبراني، ومحور الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.

وتطرح جلسات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي تسع مسارات مستقبلية وراهنة للقطاع، بحضور خبراء ومختصين من 27 دولة لمناقشة "دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني" من خلال تقديم ١١٠ أوراق علمية وخلال اربعة أيام.

وجرى على هامش المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم وعمل بين الهيئة السعودية للمهندسين وجهات حكومية، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والهيئة السعودية للمهندسين في مجال بناء المعايير وعمليات التقويم والاعتمادات وبناء الاختبارات المعرفية وإجراء البحوث والاستشارات والمشاريع البحثية.