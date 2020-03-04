الصين: انخفاض الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث وتسجيل 38 حالة وفاة

أعلنت الصين الأربعاء عن تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد الى 2,981، وفق لجنة الصحة الوطنية، اضافة الى نحو 80,200 مصاب.

وسجلت 115 اصابة جديدة في مقاطعة هوباى، مركز انتشار الفيروس، وأربع حالات فقط في أماكن أخرى من البلاد.

وأظهرت الأرقام تراجعا في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة، حيث يبدو أن تدابير الحجر الصحي القاسية التي تفرضها السلطات بدأت تؤتي ثمارها.

ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الإصابات التي تدخل البلاد من نقاط ساخنة أخرى في العالم، اذ تم تأكيد 13 اصابة لمسافرين صينيين عائدين التقطوا الفيروس خارج البلاد.

وتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الذين يصلون الى بكين وشانغهاي ومقاطعة غوانغدونغ الجنوبية من بلدان ينتشر فيها الفيروس.



وزير الصحة الأمريكي يعلن عن تطوير لقاح محتمل ضد الفيروس

قال وزير الصحة الأمريكي ألكس أزار أمس:" إن أطباء أمريكيين قد قاموا بتطوير "لقاحا محتملا" لمعالجة فيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام".

جاء ذلك خلال كلمة مقتضبة ألقاها الوزير من البيت الأبيض وإلى جانبه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومدير المعاهد الوطنية للصحة الطبيب أنتوني فوشي.

وأكد الوزير ألكس أزار أنهم بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد حوالي شهر من الآن، مضيفا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد رخصت يوم الاثنين بإدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وفاة ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن

أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية أمس وفاة ثلاث حالات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى تسعة جميعهم في ولاية واشنطن.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 117 شخصا الثلاثاء، منهم 27 إصابة في ولاية واشنطن.

وأكدت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم فحص نحو مليون أمريكي، محذرة من أن العدد سيستمر في الارتفاع.



مسؤول: اليابان لا تزال تستعد لاستضافة الأولمبياد في موعدها

قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الأربعاء إن بلاده تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في موعدها وسط تكهنات بإمكانية تأجيل الأولمبياد بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وأدلى سوجا بهذا التعليق خلال مؤتمر صحفي تقليدي.

وكانت سيكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد قالت يوم الثلاثاء إن عقد طوكيو مع اللجنة الأولمبية الدولية "ينص على إقامة الألعاب في 2020. هذا قد يترجم إلى السماح بتأجيلها" حتى نهاية العام الجاري رغم أنها أكدت أن الحكومة لا تزال ملتزمة باستضافة الأولمبياد المقرر انطلاقها في 24 يوليو تموز.

ووفقا لعقد الاستضافة، تمتلك اللجنة الأولمبية الدولية وحدها حق إلغاء الألعاب. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي إن منظمته "ملتزمة تماما" بإقامة أولمبياد طوكيو في موعدها رغم انتشار فيروس كورونا.



رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة للإمارات ومصر وتركيا

قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إن رئيس البلاد مون جيه-إن ألغى اليوم الأربعاء جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا كانت مزمعة في منتصف مارس بسبب فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق في بيان "استجابة لتفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".

كوريا الجنوبية: 516 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت كوريا الجنوبية عن 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، بعد يوم من أعلى عدد في الإصابات الأمر الذي دفع رئيس البلاد إلى إعلان "الحرب" على المرض الذي يتفشى بسرعة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في كوريا الجنوبية إلى 5328 مصابا وعدد الوفيات جراء الفيروس إلى 32 حالة وفاة، ليصبح التفشي هناك الأسوأ خارج الصين.

واعتذر الرئيس مون جاي-إن أمس عن نقص كمامات الوجه ووعد بدعم الشركات الصغيرة التي تضررت من الفيروس في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.



البنك الدولي يخصص ما يصل إلى 12 مليار دولار لمواجهة كورونا

أعلن البنك الدولي يوم الثلاثاء عن تخصيص 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة.

وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن أمورا كثيرة لا تزال غير معلومة عن الفيروس الذي ينتشر بسرعة وإن "قدرا أكبر بكثير" من المعونة قد يكون مطلوبا لكنه أحجم عن التوضيح.

ويبرز الإعلان القلق المتزايد من التأثير الاقتصادي والإنساني للفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء من نقص عالمي في الأدوات الوقائية لمحاربة المرض وكذلك من تلاعب بالأسعار مع ارتفاع عدد الوفيات من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

كذلك، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء في تحرك عاجل في محاولة للحيلولة دون حدوث ركود عالمي وقال مسؤولون ماليون من مجموعة السبع الكبار إنهم جاهزون لاتخاذ تدابير مالية ونقدية إذا تطلب الأمر ذلك.

ودعا مالباس الدول إلى تنسيق إجراءاتها على المستويين الإقليمي والدولي، قائلا إن سرعة ونطاق الاستجابة سيلعبان دورا حاسما في إنقاذ الأرواح.

وقال "نعلن اليوم عن حزمة أولية من الدعم المباشر الذي سيتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار للاستجابة لطلبات الدول لتمويل احتياجاتها الملحة في وقت الأزمة وكذلك لتقليص الآثار المأساوية للأزمة".

كازاخستان تغلق موانئها أمام إيران وأذربيجان

أعلنت وزارة الصناعة وتنمية البنية التحتية في كازاخستان اليوم إغلاق موانئها مؤقتا أمام السفن التي تحمل ركابا من إيران وأذربيجان، على خلفية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المتحور الجديد. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر إغلاق الموانئ ابتداء من غد الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه سوف يتم تقييد نزول الطواقم الأجنبية في الموانئ .

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت أمس الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس إلى 77 حالة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 2336 حالة.



طاجيكستان تطلب من المسلمين صلاة الجمعة في منازلهم

طلبت حكومة طاجيكستان، التي تقطنها أغلبية مسلمة، اليوم من المواطنين تجنب الذهاب للمساجد لصلاة الجمعة كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد رغم أن البلد الواقع في آسيا الوسطى لم يسجل أي حالات إصابة حتى الآن.

وكتب متحدث باسم لجنة الشؤون الدينية الحكومية على فيسبوك يقول إنه ليس هناك حظر كامل على دخول المساجد لكن هذا الإجراء مطروح بعد طلبات من عدد من الأئمة.

وأغلقت طاجيكستان، التي يقطنها تسعة ملايين نسمة المتاخمة للصين وأفغانستان، حدودها أمام مواطني الدولتين بالإضافة إلى مواطني كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في بطولة الكأس

قررت السلطات الإيطالية تأجيل المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم بين يوفنتوس وضيفه ميلان في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، لأجل غير مسمى.

واتخذت السلطات القرار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أما المباراة الأخرى في إياب الدور قبل النهائي، المقررة بين نابولي وإنتر ميلان مساء الخميس، فمن المفترض أن تقام في موعدها.

وقال كلاوديو بالومبا رئيس بلدية تورينو، التي كان من المفترض أن تقام بها مباراة يوفنتوس وميلان، إنه كان من الصعب ضمان عدم حضور مشجعين قادمين من المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا في إيطاليا، وبالتالي تقرر تأجيل المباراة بعد محادثات مع وزارات الرياضة والصحة والداخلية.

اليابان: حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن السلطات أعلنت عن حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في مقاطعة إهيمي في جنوب غرب البلاد.

وأضافت الهيئة أن المصابة امرأة في الثلاثينيات من عمرها من مدينة ماتسوياما وهي ثاني حالة إصابة بالمقاطعة.

تراجع حاد في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بالصين نتيجة انتشار كورونا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الصين خلال فبراير الماضي بأعلى وتيرة له على الإطلاق، في ظل توقف العمل في الكثير من الشركات وفرض قيود على السفر نتيجة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت"، للدراسات الاقتصادية، تراجع مؤشر كايشين المجمع لنشاط القطاع الخاص إلى 5ر27 نقطة خلال فبراير الماضي مقابل 9ر51 نقطة في يناير الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وقال شينج شينج شونج رئيس مجلس الإدارة وكبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة "سي.إي.بي.إم جروب" الإعلامية الصينية إنه "رغم السياسات الداعمة لقطاع التصنيع مؤخرا، فإن الشركات والصناعات الصغيرة تضررت بشدة من انتشار الفيروس وهو ما أصبح أشد وضوحا في قطاع التصنيع، في حين زادت صعوبة تعويض شركات الخدمات لخسائرها" نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 5ر26 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 8ر51 نقطة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 48 نقطة فقط.

وهذا التراجع يشير إلى الانخفاض الحاد في نشاط الأعمال بالصين، كما أنه أول تراجع قياسي يتم تسجيله منذ بدء إصدار المؤشر قبل نحو 14 عاما. وواجهت الشركات في الصين استمرار توقف الأنشطة بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية في أوائل شباط/فبراير الماضي بسبب انتشار كورونا.



إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد19-" إلى 15 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة، الليلة الماضية، أن المصابين الجدد شخص يعمل في متجر وعميلة تواجدت في المتجر لأكثر من ربع ساعة، إلى جانب شخص عاد السبت الماضي من إيطاليا. ووصفت الوزارة حالتهم بالطفيفة.

بولندا: اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي اليوم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وأضاف أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه في حالة جيدة.

إندونيسيا تعد 8 حزم تحفيز مالية وتجارية لمواجهة تداعيات كورونا

قال إيرلانجا هارتارتو وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا إن الحكومة تجهز 4 حزم تحفيز تتعلق بالسياسات المالية و4 حزم تحفيز تتعلق بإلإجراءات التجارية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن الحكومة تدرس احتمالات تخفيف ضريبة الشركات وشروط الاستيراد لضمان توافر المواد الخام في الأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب حزمة التحفيز المالي التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بقيمة 3ر10 تريليون روبية إندونيسية (728 مليون دولار).

شركتا طيران يابانيتان تخفضان رحلاتهما الداخلية

ستخفض شركتا "الخطوط الجوية اليابانية" و "أول نيبون ايرويز" للطيران رحلاتهما الداخلية اعتبارا من بعد غد الجمعة بسبب تراجع في الطلب على السفر، وسط تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.

وتلك هي المرة الأولى التي تخفض فيها شركتا الطيران اليابانيان خدماتها الداخلية بسبب تزايد عدد الإصابات الجديدة.

وعلقت الشركتان عملهما بالفعل أو قلصتا بعض الرحلات الدولية، بما في ذلك الرحلات من وإلى البر الرئيسي الصيني.

وستخفض شركة الخطوط الجوية اليابانية عدد الرحلات في 29 وجهة جوية محلية بواقع 50 رحلة يوميا في الفترة من السادس حتى 12 آذار/مارس.

كما ستخفض شركة "أول نيبون ايرويز" للطيران الرحلات في تسع وجهات بواقع 29 يوميا خلال نفس الفترة.

وطلبت شركتا الطيران من عملائهما مراجعة موقعيهما لمعرفة أحدث المستجدات.

زيادة صادرات الصلب الهندي مع تعثر القطاع في الصين



سجل الطلب الخارجي على الصلب الهندي زيادة كبيرة، مع تعثر إمدادات الصلب من الصين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصين هي أكبر منتج للصلب في العالم وتمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي منه، مضيفة أن أزمة فيروس كورونا الجديد أدى إلى تراجع الطلب على الصلب في الصين مما أدى إلى وصول المخزون منه إلى مستوى قياسي، مع تعثر عودة العمالة المهاجرة والتي تمثل جزءا كبيرا من قوة العمل في قطاع التشييد وقيادة الشاحنات في الصين نتيجة القيود التي فرضتها السلطات الصينية على السفر بين الأقاليم من أجل محاصرة الفيروس.

وذكرت بلومبرج أن صادرات شركات الصلب الهندية زادت خلال العام الحالي، مع استمرار ضعف الطلب المحلي في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من ست سنوات. وبحسب بيانات وزارة الصلب الهندية، زادت صادرات الهند خلال الشهور العشر حتى يناير الماضي بنسبة 40% إلى 2ر7 مليون طن.

وقال رانجان دار مدير التسويق في شركة أرسيلور ميتال نيبون ستيل للصلب إن تفشي فيروس كورونا الجديد "منح مصنعي الصلب في الهند فرصة للاستفادة من الأسواق التقليدية للصين والتي تتواجد فيها الشركات الهندية بالفعل"، مضيفا "من المهم الإشارة إلى أن زمن الرحلة من الهند إلى هذه الأسواق يساوي أو أقل من زمنها من الصين".

وكانت فيتنام وإيطاليا ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي أكبر أسواق الصادرات الهندية من الصلب في كانون ثان/يناير الماضي.

وذكر دار أن "أي صادرات ستتم بعد تلبية الطلب المحلي بالكامل" وأنه "ليس فقط صادرات الصلب (هي التي تستفيد من تعثر الصادرات الصينية) ولكن أيضا يمكن أن تكون صادرات مكونات السيارات من الهند الحل لمشكلة اضطراب إمدادات هذه المكونات القادمة من الصين".

كما تتوقع شركات الصلب الهندية تراجع واردات بلادها من الصلب من الصين وكوريا الجنوبية واليابان باعتبارها من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا الجديد وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية رغم ضعف الطلب، بحسب جايانتا روي كبير نواب الرئيس في مؤسسة "آي.سي.آر.أيه" التابعة لمؤسسة موديز للاستشارات الاقتصادية.

الهند: إصابة 15 سائحا إيطاليا وسائقهم الهندي

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ثبات إصابة 15 سائحا إيطاليا وسائقهم الهندي بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة في الهند 28 حالة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حصيلة الاصابات تشمل 6 هنود التقطوا العدوى من قريب لهم عاد مؤخرا من إيطاليا. وتعد هذه أكبر زيادة في عدد حالات الإصابة في الهند، حيث أن عدد الاصابات بلغ 6 حالات فقط حتى أمس الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الاتحادي هارش فاردهان اليوم إنه تم وضع جميع حالات الإصابة الجديدة في الحجر الصحي في نيودلهي.

وكانت الصين قد أعلنت تسجيل 38 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2981 حالة

أنباء عن إصابة وزير الصناعة الإيراني بالفيروس

أفاد تقرير إخباري إيراني اليوم بإصابة وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد19-". ونقل موقع "عصر إيران"، عن مصدر وصفه بالمطلع، أنه تم نقل رحماني إلى المستشفى. وهذا هو أول وزير بالحكومة الإيرانية يتم الكشف عن إصابته بالفيروس. وكانت أنباء سابقة تحدثت عن إصابة 23 من أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بالفيروس. وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس إلى 77 حالة، وارتفاع عدد الإصابات إلى .2336

تسجيل أول حالة وفاة بإقليم كردستان العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المتحور الجديد في محافظة السليمانية بإقليم كردستان. وذكرت وسائل الاعلام أن وزارة الصحة في إقليم كردستان أعلنت عن وفاة شخص متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية . وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت الليلة الماضية أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة لدى وزارة الصحة بلغت 31حالة.