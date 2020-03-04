352.5 مليار ريال قيمة القروض الاستهلاكية بنهاية 2019 .. ارتفعت 4.7 % على أساس سنوي

بلغت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية العام الماضي نحو 352.5 مليار ريال، مقابل 336.6 مليار ريال بنهاية عام 2018، مسجلة زيادة 4.7 في المائة بما يعادل 15.9 مليار ريال.

وتعد نسبة نمو القروض الاستهلاكية في السعودية العام الماضي هي الأعلى خلال ستة أعوام، حيث ارتفعت 9.3 في المائة بنهاية عام 2013.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن القروض الاستهلاكية في 2019 ارتفعت للعام الـ11 على التوالي، بعد تراجعها عام 2008، ومن ثم واصلت الارتفاعات السنوية حتى نهاية العام الماضي.

وخلال 21 عاما، تضاعفت القروض الاستهلاكية ست مرات ونصف المرة، حيث كانت قيمتها 46.1 مليار ريال نهاية عام 1998. وخلال الفترة نفسها لم تسجل القروض الاستهلاكية إلا تراجعا سنويا وحيدا وهو في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، عندما تراجعت إلى 169.3 مليار ريال فيما كانت 174.5 مليار ريال بنهاية 2007.

وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، ولشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.

وبنهاية عام 2019، شكلت القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات نحو 7.3 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بقيمة 25.6 مليار ريال، متراجعة 8.6 في المائة عن نهاية 2018 البالغة 28.1 مليار ريال.

فيما مثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 4.4 في المائة، بقيمة تقارب 15.6 مليار ريال، متراجعة 6.9 في المائة عن نهاية 2018 البالغة 16.8 مليار ريال. ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.5 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.46 مليار ريال، منخفضة 0.3 في المائة عن نهاية 2018 البالغة 12.5 مليار ريال. فيما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 0.9 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 3.2 مليار ريال، متراجعة 8 في المائة عن نهاية 2018 البالغة 3.5 مليار ريال. كما شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 559 مليون ريال، منخفضة 20.5 في المائة عن نهاية 2018 البالغة 703 ملايين ريال. بينما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.1 في المائة بقيمة 455 مليون ريال، متراجعة 6 في المائة عن نهاية 2018 البالغة 484 مليون ريال.

ومثلت قروض بطاقات الائتمان، نحو 5.4 في المائة من القروض الاستهلاكية بقيمة تقارب 19.05 مليار ريال، مرتفعة 24.3 في المائة عن نهاية 2018 البالغة 15.3 مليار ريال. فيما كان نصيب الأسد لبند القروض الاستهلاكية الأخرى (غير المصنفة في البنود السابقة) بحصة 78.1 في المائة، بقيمة 275.4 مليار ريال، مرتفعة 6.3 في المائة (16.2 مليار ريال) عن نهاية 2018 البالغة 259.2 مليار ريال. وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بتاريخ 12 آب (أغسطس) 2018، إذ تهدف إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله. وبحسب المبادئ، يعد التمويل ممكنا التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل.

وصافي الدخل الشهري للعميل هو ناتج خصم الالتزامات الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للعميل. وإجمالي دخل العميل يشمل الراتب، إضافة إلى 50 في المائة من أي مصادر دخل أخرى باستثناء الإعانات الحكومية مثل "حساب المواطن" أو "الضمان الاجتماعي". فيما إجمالي الالتزامات الشهرية على العميل يشمل الالتزامات الائتمانية، إضافة إلى المصروفات الأساسية "غذاء وسكن وتعليم وصحة وتأمين وعمالة منزلية".

* وحدة التقارير الاقتصادية