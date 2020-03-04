«ساما»: نجاح تجربتي «فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن بعد»

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نجاح تجربتي تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمؤسسات الفردية وخدمة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للشركات المقيمة عن بعد في إطار البيئة التجريبية التشريعية Regulatory Sandbox الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، وذلك بمشاركة عدد من البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في السوق المحلية.

وأوضحت المؤسسة، أنه بإتمام هذه الخطوة وبعد تنفيذ أكثر من سبعة آلاف عملية فتح حساب بنكي ومحفظة إلكترونية للمؤسسات الفردية عن بعد، وثلاثة آلاف عملية فتح حساب بنكي ومحفظة إلكترونية لشركات مقيمة عن بعد بنجاح من قبل تلك البنوك وشركات التقنية المالية؛ أصبح متاحا لها تقديم خدمتي فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمؤسسات الفردية والشركات المقيمة عن بعد بشكل رسمي إلى عملائها دون الحاجة إلى زيارة الفرع بكل يسر وسهولة وأمان خلال دقائق وعلى مدار 24 ساعة.