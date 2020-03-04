41.3 مليار ريال مخصصات المصارف التراكمية .. تغطي القروض المتعثرة بـ 153.7 %

بلغت قيمة المخصصات التراكمية في المصارف السعودية نحو 41.353 مليار ريال، بنهاية العام الماضي 2019 ، فيما بلغت قيمة القروض المتعثرة "غير العاملة" نحو 26.913 مليار ريال، لتبلغ نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 153.7 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية ،استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تراجعت نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة من 167.7 في المائة بنهاية 2018 إلى 153.7 في المائة بنهاية 2019.

ويعود تراجع نسبة التغطية إلى ارتفاع القروض غير العاملة بـ 6.5 في المائة، مقابل تراجع المخصصات التراكمية بـ 1.4 في المائة.

المخصصات التراكمية

سجلت المخصصات التراكمية في 2019 تراجعا بـ 2.4 في المائة إلى 41.353 مليار ريال، بعد نمو متواصل لخمسة أعوام متتالية، إذ ارتفعت في 2014 بـ 7.6 في المائة، وفي 2015 بـ 3.5 في المائة، وفي 2016 بـ 15.4 في المائة، وفي 2017 بـ 4.7 في المائة، وفي 2018 بـ 28.5 في المائة.

وارتفعت المخصصات التراكمية لثمانية مصارف مقابل تراجعها لثلاثة مصارف، إذ ارتفعت في "البنك السعودي للاستثمار" بـ 34 في المائة، و "ساب" بـ 28.2 في المائة، و"العربي" بـ 27.1 في المائة، و"سامبا" بـ 18.8 في المائة، و"الرياض" بـ 16.8 في المائة، و"مصرف الإنماء" بـ 12.3 في المائة. و"بنك البلاد" بـ 11.5 في المائة، و"الجزيرة" بـ 8.1 في المائة.

والبنوك التي تراجعت لديها المخصصات التراكمية، هي "الأهلي" بـ 0.9 في المائة، و"الفرنسي" بـ 8.7 في المائة، و"الراجحي" بـ 10.4 في المائة.

يذكر أن البنك الأول كانت تبلغ قيمة مخصصاته التراكمية في نهاية 2018 نحو 3895 مليون ريال.

نسبة التغطية

بتوزيع نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة بنهاية 2019 على المصارف، تراجعت نسبة التغطية لسبعة مصارف مقابل ارتفاعها لأربعة مصارف، إذ تراجعت في "البنك الأهلي" بنحو 3.4 نقطة مئوية، و"الفرنسي" بنحو 3.5 نقطة مئوية، و"سامبا" حوالي 14.2 نقطة مئوية، و"الراجحي" بنحو 39.0 نقطة مئوية، و"الإنماء" بنحو 40 نقطة مئوية، و"العربي" بـ 42.9 نقطة مئوية، و"الاستثمار" بنحو 65.4 نقطة مئوية.

فيما ارتفعت نسبة التغطية لأربعة بنوك، هي "الرياض" بنحو 26.3 نقطة مئوية، و"البلاد" بنحو 24.6 نقطة مئوية، و"الجزيرة" بنحو 9.5 نقطة مئوية، و"ساب" بنحو 0.6 نقطة مئوية.

يذكر أن البنك الأول كانت تبلغ نسبة التغطية في نهاية 2018 نحو 157.1 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية