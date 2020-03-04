منصة سعودية ـ بريطانية لتطوير مشاريع المدن الذكية المخطط تنفيذها في البلدين

قال لـ"الاقتصادية" كريس هوبكنز؛ المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي - البريطاني، إن المملكة وبريطانيا تخططان جديا لتأسيس منصة مشتركة لتطوير مشاريع المدن الذكية المخطط تنفيذها في البلدين والاستفادة من الخبرات البريطانية للمشاريع التي تنفذها السعودية في ظل تحقيق الأهداف والخطط المرسومة ضمن "رؤية 2030".

وأضاف هوبكنز، أن مسؤولين في القطاعين العام والخاص، بدأوا، أمس، مفاوضات في المملكة المتحدة تستمر حتى غد الخميس حول تطوير مشاريع المدن الذكية في البلدين، وذلك وفق الشراكات التي عقدها الطرفان خلال الفترة الماضية في هذا المجال.

وذكر أن الوفد السعودي يضم ممثلين من الوزارات والوكالات والجامعات السعودية الرئيسة المهتمة بتقنيات المدن الذكية، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين.

وأشار إلى أن اللقاء الذي تستضيفه شبكة العلوم والابتكار في المملكة المتحدة سيركز على تطورات المدن الذكية في البلدين، كما يمكن لصناع السياسات والباحثين وأصحاب المصلحة في الصناعة تبادل أفضل الممارسات في تطوير المدن الذكية وتحديد الشراكات المستقبلية المحتملة، موضحا أن شبكة العلوم والابتكار في المملكة المتحدة تهدف إلى تشجيع ودعم الشراكات المؤسسية الثنائية المستقبلية في فضاء المدن الذكية.

وأشار المدير التنفيذي البريطاني إلى أن برنامج زيارة الوفد السعودي سيتضمن تبادلا للسياسات مع إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة وتنظيم منتدى الأعمال التجارية في مجمع كناري.

ومن المقرر أيضا القيام بزيارات إلى مقار كليات وجامعات بريطانية عملية متخصصة مثل كلية أمبريال وجامعة أكسفورد وجهات ذات علاقة بأعمال التقنية في مجال مشاريع المدن الذكية.

وتأتي هذه الشراكات الثنائية بين الرياض ولندن عقب الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية وتحديد المكاسب السريعة، خاصة المكاسب الاقتصادية التي يتم جني ثمارها من هذا المشروع التقني الحيوي، وتم تحديد خمس مدن لتطبيق مشاريع المدن الذكية في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والدمام.