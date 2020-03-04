إيداع أكثر من 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر فبراير

أودع صندوق التنمية العقارية نحو 1.72 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر شباط (فبراير) 2020.

وأوضح منصور ماضي المشرف العام على الصندوق، أنه تم تخصيص 371 مليون ريال دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما قدم نحو 1.22 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و133 مليون ريال لدعم مستفيدي مبادرة المدنيين.

وبين أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في حزيران (يونيو) 2017 حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، بلغت نحو 16.6 مليار ريال، موضحا أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على نحو 11.97 مليار ريال من إجمالي المبالغ المودعة، بينما كانت حصة دعم "التمويل المدعوم" نحو 3.12 مليار ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1.48 مليار ريال حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي.

وقال المشرف العام على الصندوق، إن إعلان إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعوم ومبادراته المختلفة يؤكد حجم الجهود المبذولة، وتأكيدا لالتزامه في تقديم الدعم التمويلي والسكني للمواطنين، مشيرا إلى أن تلك الجهود أثمرت عن استفادة أكثر من 230 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة منذ إعلان برنامج التحول حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي في إنجاز تاريخي في حجم العقود تسجلها للمرة الأولى الجهات التمويلية.

ولفت إلى أن اكتمال الحلول التمويلية إضافة إلى ثقة المستفيد بالحلول السكنية والتمويلية وتنوع الخيارات في البرامج والمبادرات أسهم في نمو القروض العقارية بنحو 112 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تم توقيع أكثر من 23 ألف عقدا تمويلي بقيمة تتجاوز عشرة مليارات ريال مقارنة بنحو 4.7 مليارات ريال في الفترة نفسها من 2019، ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الصندوق في تقديم الحلول التمويلية والسكنية.