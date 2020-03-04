الهند والصين تطيحان بجنوب إفريقيا من صدارة قائمة الجريمة الاقتصادية

أظهر مسح أجرته مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" متعددة الجنسيات للخدمات المهنية ونشرت نتائجه أمس، أن الهند والصين أطاحتا بجنوب إفريقيا من صدارة قائمة الجرائم الاقتصادية.

ووفقا لـ"الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نتائج "المسح العالمي للجريمة الاقتصادية والفساد"، أن "الصين والهند برزتا كمراكز قوة اقتصادية، ولكن مع تعرض مثل هذه الاقتصادات سريعة النمو للهجمات المركزة، يتفاقم التأثير العالمي".

وقال 69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في الهند، إنهم تعرضوا للفساد أو لجرائم اقتصادية خلال عامين، مقابل 60 في المائة لدى الصين وجنوب إفريقيا، ومقابل متوسط عالمي 47 في المائة وفقا للمسح.

وأشارت "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أن الهند لم تكن في السابق ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة الدول الأسوأ في ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية. وتحسن وضع جنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد صناعي في القارة، مقارنة بـ 77 في المائة في الاستطلاع السابق، ولكن نسبة الجريمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد قد تضاعفت إلى 2 في المائة.