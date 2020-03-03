من أصل 9.2 مليارات طن.. 10% من المواد البلاستيكية أعيد تدويرها

أنتجت أكثر من نصف المواد البلاستيكية الموجودة في العالم منذ العام 2000 وأعيد تدوير 10 % فقط من أصل 9.2 مليارات طن من المواد البلاستيكية التي استخدمت منذ خمسينات القرن الماضي، وفق ما أظهر تقرير "أطلس البلاستيك".

وأفاد التقرير الذي أصدرته مؤسسة هنريتش بول القريبة من حزب الخضر الالماني "منذ العام 2000، أنتجنا كميات من البلاستيك أكثر مما أنتجناه خلال السنوات الخمسين الماضية، وتستمر هذه الظاهرة في الارتفاع" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الفرنسية".

وفي العام 2025، يتوقع أن ينتج أكثر من 600 مليون طن مقابل 438 مليونا أنتجت في العام 2017، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أيضا أن التغليف الذي يستخدم مرة واحدة، يمثل أكثر من ثلث البلاستيك المنتج، تليه قطاعات البناء والأشغال العامة والمنسوجات والسلع الاستهلاكية.

وقال جينس ألتهوف مدير مكتب المؤسسة في باريس للصحافيين "من الخطأ أن نعتقد أنه يمكننا حل هذه المشكلة من طريق إعادة تدوير البلاستيك في وقت تزداد الكميات المنتجة".

وأضاف "يمكن الإنتاج والاستهلاك بشكل مختلف" نحو "عالم خالٍ من البلاستيك القابل للتخلص منه" مشيرا إلى أنه "لا يمكن للمستهلكين حل هذه الأزمة بمفردهم" ومطالبا "بإجراءات سياسية على الصعيدين الوطني والأوروبي".