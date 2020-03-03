أوبك تقيد عدد المندوبين وتحظر على الصحفيين دخول مقرها في فيينا

قالت أوبك اليوم إنها ستقيد إلى الحد الأدنى الأساسي عدد مندوبي الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء الذين سيحضرون اجتماع المنظمة في الخامس والسادس من مارس بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت المنظمة أيضا في بيان إن الصحفيين لن يسمح لهم بالدخول إلى مبنى أمانة أوبك في فيينا لتغطية الاجتماع.

وأضافت قائلة "هذا الإجراء الاحترازي أصبح ضروريا بسبب الخطر على الصحة العامة الذي ينتج عن تجمع مثل هذا العدد الكبير من الناس في مكان واحد".

