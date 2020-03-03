أنت هنا

أسواق الأسهم- العالمية

مؤشرات "وول ستريت" تتراجع 1% متضررة من بيان مجموعة السبع

الاقتصادية من الرياض

تراجعت الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة اليوم بعدما لم يتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على تحديد إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت واحدا في المئة في الدقائق الخمس والعشرين الأولى للتداول، وفقا لـ"رويترز".

إنشرها

سمات

 الأسهم الأمريكية أسواق الأسهم وول ستريت

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- العالمية