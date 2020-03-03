مؤشرات "وول ستريت" تتراجع 1% متضررة من بيان مجموعة السبع

تراجعت الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة اليوم بعدما لم يتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على تحديد إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت واحدا في المئة في الدقائق الخمس والعشرين الأولى للتداول، وفقا لـ"رويترز".