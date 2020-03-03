ارتفاع تكلفة الواردات يدفع التضخم في تركيا إلى 12.4% في فبراير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن التضخم في تركيا ارتفع للشهر الرابع على التوالي إلى 12.37 بالمئة في فبراير في اختبار لصمود المركزي التركي في مواصلة تحفير الاقتصاد في مواجهة انخفاض في قيمة الليرة وتفاقم الصراع السوري.



وذكر معهد الإحصاء التركي أنه يأمل بعكس مسار التضخم صوب 8.2 في المائة بنهاية العام، وانخفضت قيمة العملة التركية بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية العام الجاري بسبب مواجهة بين تركيا والقوات الروسية والسورية في منطقة إدلب، ويقول محللون بحسب "رويترز" إنه من المتوقع إبقاء التضخم مرتفعا خاصة مع ارتفاع تكلفة الواردات.



كما أظهرت بيانات لوزارة التجارة التركية اليوم عن زيادة في العجز التجاري بنسبة 44.1 في المائة ، لتحقق عجزا تجاريا بنحو 3.11 مليار دولار في فبراير الماضي.