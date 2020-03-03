مجلس الغرف ينظم اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال (B20) الأحد المقبل

ينظم مجلس الغرف السعودية الأحد القادم اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال (B20) برئاسة عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية والمهندس يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ (سابك) رئيس مجموعة الأعمال (B20) لمجموعة العشرين (G20). ويعقد اللقاء التشاوري بالتعاون مع مجموعة الأعمال (B20) لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيف المملكة قمة قادتها في نهاية العام الجاري.

وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية أن "اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال B20" يهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال السعوديين بأنشطة وبرامج مجموعة تواصل الأعمال (B20) واستعراض ما تم تحقيقه منها إلى الآن والعمل على البرامج المستهدفة للوصول إلى النتائج المرجوة. مبينا أن اجتماعات مجموعة الأعمال B20 التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى ضمن قمة العشرين ستعمل على حل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الأعمال وفتح الافاق لتعاون مثمر طويل الأمد مع الشركاء الدوليين وإيجاد شراكات استثمارية عالمية في المجالات الاقتصادية والمحاور التنموية ضمن رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولا متقدمة ونامية وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي وثلثي سكان العالم وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.