النمسا تندد باستخدام تركيا للمهاجرين لإبتزاز أوروبا

ندد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز اليوم بما وصفها محاولة تركيا "ابتزاز" الاتحاد الأوروبي عبر فتح حدودها أمام آلاف اللاجئين الساعين للتوجّه إلى أوروبا.

وبحسب "الفرنسية" قال كورتز للصحافيين إن ما حصل يعد بمثابة هجوم تشنّه تركيا على الاتحاد الأوروبي واليونان.

وأضاف: "اعتاد الناس على الضغط على أوروبا"، التكتل أمام امتحان بشأن إن كان بمقدوره حماية حدوده الخارجية".