الأسهم الأوروبية ترتفع 2% بفضل آمال التحفيز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، في الوقت الذي يأمل فيه مستثمرون بأن تتجه بنوك مركزية كبرى وحكومات صوب خطوات لمواجهة الضربة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وبحسب (رويترز) سيعقد محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مؤتمرا عبر الهاتف بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش لبحث تدابير للتعامل مع التفشي، لكن مصدرا في المجموعة قال إن الاجتماع لن يذكر تفاصيل بشأن أي خطوات مالية أو نقدية فورية لتعزيز النمو.

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اثنين بالمئة، عقب قفزة بنسبة خمسة بالمئة لمؤشرات وول ستريت أمس.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه، والخدمات المالية، والتأمين، والتي تضررت في السابق، المكاسب.

ومن بين الأسهم التي سجلت تحركات فردية، قفز سهم هالو فريش الألمانية لتوصيل الوجبات 5.4 بالمئة بعد أن توقعت الشركة نمو الإيرادات والأرباح الأساسية في 2020.