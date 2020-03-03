14 صفقة خاصة على أسهم "اللجين" تشكل 2% من أسهم الشركة

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 14 صفقة خاصة على أسهم شركة "اللجين" وبعدد 1.36 مليون سهم، تشكل 2 في المائة من أسهم الشركة، فيما بلغت قيمة الصفقات بنحو 42.8 مليون ريال.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7497 نقطة، بارتفاع 148 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 2 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 81 مليون سهم.