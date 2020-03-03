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أسواق الأسهم- السعودية

14 صفقة خاصة على أسهم "اللجين" تشكل 2% من أسهم الشركة

«الاقتصادية» من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 14 صفقة خاصة على أسهم شركة  "اللجين" وبعدد 1.36 مليون سهم،  تشكل 2 في المائة من أسهم الشركة، فيما بلغت قيمة الصفقات بنحو 42.8 مليون ريال.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7497 نقطة، بارتفاع 148 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 2 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 81 مليون سهم.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

اللجين

31.4

                 93,449

              2,934,299

اللجين

31.4

               129,131

              4,054,713

اللجين

31.4

               143,694

              4,511,992

اللجين

31.4

               108,614

              3,410,480

اللجين

31.4

                 32,743

              1,028,130

اللجين

31.4

                 34,382

              1,079,595

اللجين

31.4

                 37,209

              1,168,363

اللجين

31.4

                 40,823

              1,281,842

اللجين

31.4

                 41,420

              1,300,588

اللجين

31.4

                 48,135

              1,511,439

اللجين

31.4

               109,137

              3,426,902

اللجين

31.4

               146,491

              4,599,817

اللجين

31.4

               177,297

              5,567,126

اللجين

31.4

               221,988

              6,970,423

 

 

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