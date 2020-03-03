النفط يواصل مكاسبه وسط تفاؤل بجهود منسقة لمكافحة أثر كورونا

واصل النفط مكاسبه اليوم بفضل توقعات بتبني بنوك مركزية على الأرجح إجراءات تحفيز مالي لمواجهة أثر تفشي فيروس كورونا والتفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع.



وزاد خام برنت 56 سنتا للبرميل أو 1.1 في المائة إلى 52.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا ما يعادل 1.5 في المائة إلى 47.46 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخامين أكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.



وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة من ذروة 2020 في يناير جراء مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.



وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أمس إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف اليوم لبحث تدابير للتعامل مع التفشي وتداعياته المتنامية على الاقتصاد.



ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في أوبك خفضا أكبر للإنتاج ربما بواقع مليون برميل يوميا. وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يوميا.



ومن المتوقع أن تعلن أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+ تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي الخامس والسادس من مارس في فيينا. وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.