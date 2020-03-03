"ساندوز" للأدوية توافق على دفع 195 مليون دولار لتسوية اتهامات بالاحتكار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مساء أمس موافقة شركة ساندوز للأدوية غير الخاضعة لحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لمجموعة نوفارتيس السويسرية على دفع 195 مليون دولار لتسوية تهمة التلاعب في أسعار هذه الأدوية في السوق الأمريكية.

وبحسب (د ب أ) فإن وزارة العدل الأمريكية أتُهمت شركة ساندوز بالتلاعب في العطاءات والتحكم في أسعار أدوية غير خاضعة لحماية حقوق الملكية الفكرية قيمتها تزيد على 500 مليون دولار خلال الفترة من 2013 إلى 2015.

وقال ماكان ديلرهيم رئيس قطاع مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية إن "ساندوز تآمرت على مدى سنوات مع شركات أخرى ورفع مسؤولوها أسعار أدوية حيوية وسيواصل قطاع مكافحة الاحتكار التحقيق لضمان خضوع الأفراد أو المؤسسات للمحاسبة".

من ناحيتها قالت كارول لينش رئيس ساندوز في بيان "بالتوصل إلى قرار اليوم، فإننا ليس فقط نحل مشكلات تاريخية ولكن أيضا نؤكد التزامنا بالتحسين المستمر ببرامجنا التدريبية والالتزام بالقواعد".