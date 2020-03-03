نزوح 9.7 مليار دولار عن أسهم الأسواق الناشئة في فبراير

خسرت أسواق الأسهم الآسيوية 4.5 مليار دولار >

سحب مديرو المحافظ 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في شباط (فبراير) الماضي في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا أوقدت شرارة عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر، وفقا لما أظهرته بيانات أولية لمعهد التمويل الدولي أمس.

وكشفت المؤسسة أن الخسائر التي تجلت في آسيا وأمريكا اللاتينية في شباط (فبراير) وصلت بإجمالي التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية إلى 11.9 مليار دولار، منذ بداية العام مقارنة بتدفقات داخلة 35.7 مليار دولار للفترة نفسها من 2019.

وخسرت أسواق الأسهم الآسيوية 4.5 مليار دولار بينما خسرت صناديق أمريكا اللاتينية 3.8 مليار دولار في شباط (فبراير).

وأضاف المعهد أنه في الوقت نفسه جذبت ديون الأسواق الناشئة 13.2 مليار دولار في شباط (فبراير) لتصل تدفقاتها من بداية العام إلى 44.8 مليار دولار مقارنة بـ 50.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجمعت صناديق الدين الآسيوية 5.1 مليار دولار في شباط (فبراير) بينما استقطبت صناديق سندات أمريكا اللاتينية 4.3 مليار دولار.

وقدرت إجمالي خسائر أسواق الأسهم في الأسبوع الماضي على نطاق عالمي بنحو ستة تريليونات دولار، تمثل قيمة الهبوط الذي منيت به الأسهم في مختلف بورصات العالم الرئيسة.

