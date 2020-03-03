الاقتصاد المرهون بفيروس كورونا

كلما أقامت الصين مشروعا أو حققت تقدما أو أبرمت اتفاقا أو نشرت اختراعا، تسارعت وسائل الإعلام لنقل هذه الخطوات إعجابا بها لتصفها بالأهم والأعظم والأضخم على مستوى العالم. ولا غرابة في ذلك، فرغم الأزمات المالية الخانقة التي تعرضت لها القرية الكونية خلال العقدين الأخيرين، إلا أن نمو الاقتصاد الصيني، الذي واصل ارتفاعه بمعدل 9 في المائة سنويا، أثار إعجاب دول العالم؛ ليحتل اليوم المرتبة الثانية عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة، تمهيدا ليصبح الأكبر في العالم مطلع عام 2030، وذلك بعد أن كان حجمه أقل من نصف حجم الاقتصاد الأمريكي عام 2005.

وكلما أبدعت الصين في استغلال مزاياها التنافسية لتصنيع منتجاتها وتصديرها للأسواق العالمية، انتفض معظم دول العالم غيرة وحسدا لتتهم المارد الصيني بتقليد منتجاتها الراقية وسرقة أسرارها الصناعية والتعدي على حقوق ملكيتها الفكرية. ولا غرابة في ذلك، فرغم تأخر انضمام المارد الشيوعي لمنظمة التجارة العالمية، الذي تحقق في كانون الأول (ديسمبر) عام 2001، إلا أن الصين أبدعت في إدارة دفة العولمة لمصلحتها بعد عقد من الزمن من اكتسابها العضوية، وأحسنت الاستفادة من ثغرات النظام العالمي الجديد لتعظيم قدراتها الذاتية وتحقيق مكاسبها الحقيقية على حساب الدول الرأسمالية، التي تراجعت مراتبها أمام الصين في مختلف المؤشرات التجارية والصناعية والاستثمارية.

خلال فترة وجيزة نجحت الصين داخليا وخارجيا في توظيف جهودها واستثمار عقول أجيالها لتحقيق أهدافها. وأسهم هذا النجاح منقطع النظير في تخفيض نسبة الفقر بين صفوف المجتمع الصيني من 73 إلى 32 في المائة، ولجأت إلى فتح 212 جامعة علمية و2400 معهد صناعي؛ ما أدى إلى تسابق الشركات العالمية على دخول السوق الصينية والاستثمار في الأيدي العاملة الصينية؛ ما أسهم في توطين 100 مليون وظيفة عمل جديدة، وتوفير 100 مليون وظيفة أخرى جاهزة لاستقطاب خريجي الجامعات الصينية في العقد المقبل.

في الأعوام الثلاثة الماضية حققت الاستثمارات المباشرة المتدفقة لأسواق الصين أعلى النسب في العالم، لتنشئ 865 مجمعا صناعيا متكاملا، وتؤسس 6800 مشروع زراعي. وفي العقد الماضي قفزت قيمة صادرات الصين العالمية من المرتبة الـ14 إلى المركز الأول بزيادة سنوية فاقت 20 في المائة وعائد مادي صاف وصل إلى 630 مليار دولار.

واليوم، لأنها أبدعت في قيادة دفة العولمة التجارية لمصلحتها، أصبحت الصين أيضا الدولة الأكثر عرضة لتصدير الفيروسات ونقل عدواها لجميع دول العالم من خلال منتجاتها وخدماتها واستثماراتها الصينية، التي أسهم معظم الدول في تمويلها والمشاركة في تأسيسها داخل الصين. ولا غرابة في ذلك، فمدينة ووهان الصينية التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا بين مواطنيها، تحوي 230 مصنعا أوروبيا و170 مصنعا أمريكيا و120 مصنعا يابانيا، وغيرها من المصانع والخدمات الأجنبية؛ لتشكل هذه المدينة الصينية 32 في المائة من الناتج المحلي الصيني، و78 في المائة من صادرات الصين، و90 في المائة من مصاهر النحاس، و65 في المائة من عمليات تكرير النفط، و60 في المائة من مصانع إنتاج الصلب، و40 في المائة من مناجم استخراج الفحم.

واليوم، لأنها نجحت في فتح أسواق العالم على مصراعيها أمام المنتجات والخدمات الصينية، تضاعفت فرص انتقال العدوى من الصين إلى دول المعمورة لتتفاقم خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة تأثره السلبي بأسعار السلع الأساسية والخدمات المتصلة بالتجارة الدولية وأسواق المال العالمية، التي انخفضت في أمريكا وحدها خلال تداولات الأسبوع الماضي بأكثر من 10 في المائة، وفقدت ستة تريليونات دولار من قيمتها، مع توقعات تشير إلى "نمو صفري" في أرباح الشركات الأمريكية. ولا غرابة في ذلك، فخسائر السياحة ستعتمد على تقلص نفقات 158 مليونا من السائحين الصينيين حول العالم، الذين أنفقوا في العام الماضي 257 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف ما ينفقه السائحون الأمريكيون، ويتجاوز ما ينفقه مجموع سائحي فرنسا وبريطانيا وألمانيا في عام واحد. وبعد السياحة ستتأثر قطاعات خدمية أخرى، مثل المطاعم والفنادق والمصانع والمزارع، ومبيعات الجملة والتجزئة والمحال التجارية، والطيران والنقل، أسواق المعادن والنفط والغاز، فضلا عن أسعار المواد الخام والغذاء، وهذا سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام من 5.9 إلى 5.5 في المائة.

واليوم، لأننا على نقف على مشارف تراجع أسعار النفط العالمية نتيجة انخفاض معدل الإنتاجية والتصديرية في مصانع جميع المدن الصينية، بما فيها مدينة ووهان، سارعت المنظمات الدولية إلى تخفيض توقعاتها للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية عام 2009، بنسبة 2.8 في المائة انخفاضا من توقعات سابقة تبلغ 3.1 في المائة. ولا غرابة في ذلك، لأن الصين تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، وسيؤدي انخفاض الطلب عليه إلى تراجع أسعاره، خاصة أن خدمات النقل البحري والجوي ستتراجع بوتيرة متسارعة بسبب القيود الصارمة على صادرات الصين إلى دول العالم. وهذا سيؤدي تباعا إلى قيام الصين باعتماد فرض حالة "القوة القاهرة" لمساعدة الشركات الصينية المتعثرة وغير القادرة على الوفاء بعقودها والتزاماتها، وذلك نتيجة التنبؤ بأن تصل الخسائر التي يتكبدها العالم بسبب فيروس كورونا، إلى أكثر من 160 مليار دولار متجاوزة أربعة أضعاف خسائر العالم من جراء انتشار فيروس سارز.

وسط هذه المخاوف، لجأ معظم القطاعات العالمية من اقتصادية ومالية وصناعية وخدمية وزراعية، إلى إعادة النظر في مزايا الاستثمار عبر الحدود، وتحرير الأسواق دون حدود؛ ما سيضاعف الأثر السلبي الناتج من تراجع تصدير السلع والخدمات الصينية الموبوءة من مدينة ووهان الصينية، أو غيرها من المدن والمناطق الصناعية، إلى أرجاء العالم كافة. وهكذا أصبح الاقتصاد العالمي مرهونا بفيروس "كورونا".