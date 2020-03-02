"جيلاد ساينسز" الأمريكية للأدوية تشتري "فورتي سيفن" مقابل حوالي 4.9 مليار دولار

وافقت شركة "جيلاد ساينسز" للتكنولوجيا الحيوية على شراء شركة "فورتي سيفن" مقابل نحو 4.9 مليار دولار للدخول إلى واحد أهم مجالات الأبحاث الدوائية وهو أدوية السرطان التي تعزز النظام المناعي لمحاربة الأورام بحسب ما ذكرت وكالة النباء "الألمانية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن بيان لشركة "جيلاد ساينسز" القول إنها ستدفع 95.50 دولار لكل سهم من أسهم "فورتي سيفن" وهو ما يزيد بنسبة 96% عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي قبل أن تكشف بلومبرج عن أنباء الصفقة لأول مرة. وارتفع سعر السهم في تعاملات صباح اليوم في بورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 92% إلى 93.79 دولار.

وكان عقار علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) الذي طورته جيلاد قبل سنوات قد ساعد في تحولها إلى شركة أدوية عملاقة، لكن المبيعات بدأت تتراجع، حيث تكافح الشركة لإيجاد مصادر ايرادات جديدة.

وتتكامل صفقة الاستحواذ على فورتي سيفن مع صفقة الاستحواذ على شركة كيب فارما عام 2017، حيث تتيح للشركة الحصول على عقار مازال في مرحلة الاختبار ويمكن أن يكون الأول في فئته، بحسب دانيال أوداي الرئيس التنفيذي لشركة جيلاد.

وقال أوداي إن الصفقة "تناسب تماما استراتيجيتنا لإيجاد مجالات لاحتياجات طبية كبيرة لم يتم تلبيتها".

كان أوداي الذي تولى رئاسة الشركة في مارس الماضي قد قال إن أهم أولوياته هو تعزيز محفظة منتجات جيلاد من الأدوية.