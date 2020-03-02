السفر إلى إيران مخالفة نظامية ومغامرة خطيرة.. بؤرة إصابات "كورونا" في الخليج

أظهرت خريطة إصابات فيروس كورونا الجديد، في منطقة الخليج ارتباطها المباشر بزيارة إيران، إذ سجلت الكويت والبحرين وعمان وقطر عشرات الإصابات الأسبوعين الماضي والجاري لخليجيين قدموا من إيران.

فيما كانت أول إصابة في السعودية اليوم لمواطن قدم من إيران أيضا عبر البحرين ولم يفصح عند المنفذ عن وجوده هناك، وهو ما يؤكد سلامة الإجراءات المتخذة من المملكة في تعليق السفر بالبطاقة واعتماد الجواز، للتثبت من عدم زيارة إيران خلال الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية.

وباتت إيران بؤرة لكل الإصابات في الخليج، والسفر إليها مغامرة محفوفة بالمخاطر الصحية العالية، فضلا عن أن السفر إليها مخالفة نظامية، والامتناع عن زيارتها واجب وطني وأخلاقي.

كما أن زائري إيران أخيرا، أمام مسؤولية المسارعة للإفصاح عن سفرهم إلى هناك لتطبيق البروتوكولات الطبية بحقهم لسلامتهم وسلامة مخالطيهم والمجتمع بأكمله، وبخاصة أن "كورونا" المستجد لا تبدأ أعراضه بالظهور على الشخص المصاب إلا بعد 14 يوما.

واللافت أن الفيروس وباء عالمي طال كل دول العالم، مهما اتخذت من احتياطات، والتحديات الكبرى في مواجهته تكمن في احتوائه بالحدود الدنيا من الانتشار من خلال أعلى البروتوكولات الطبية والاحترازات القوية على غرار إجراءات المملكة منذ وقت مبكر، التي حظيت بتقدير دولي، ولا سيما أن المملكة تملك تجارب عريضة في مكافحة الأوبئة وخبرة في إدارة الحشود.

وترصد وزارة الصحة التطورات حول فيروس كورونا يوميا بكل شفافية في الوقت الذي تعمل فيه مختبراتها ومرافقها الصحية الخاصة بالعزل والإجراءات الطبية على أعلى مستوى.