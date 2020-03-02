وفاة "جاك ويلش".. ابن سائق القطارات الذي بنى إمبراطورية جنرال إلكتريك

توفي رجل الأعمال الأميركي جاك ويلش، صاحب الفضل الكبير في بناء إمبراطورية "جنرال إلكتريك" وجعلها من أركان الصناعة الأميركية، عن 84 عاما، وفق ما نقلت قناة "سي أن بي سي" الإخبارية عن زوجته سوزي، بحسب الفرنسية.

وقاد ويلش وهو ابن سائق قطارات، "جنرال إلكتريك" على مدى عشرين عاما جاعلا منها مؤسسة كبرى لها أنشطة في قطاعات مختلفة بينها الإعلام والترفيه (أن بي سي يونيفرسال) والمال (جي إي كابيتال) والصحة وصناعة الأدوات الكهربائية المنزلية والطيران.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للمجموعة من 12 مليار دولار عند تسلمه قيادتها إلى 410 مليارات دولار لدى تركه "جنرال إلكتريك".

ومُنح ويلش لقب "مدير القرن" من جانب مجلة "فورتشن" سنة 1999.

وهو يُعرف أيضا بميله إلى إطلاق خطط تقشفية تشمل الاستغناء عن آلاف الوظائف.

وكان ويلش يسعى لأن تكون كل وحدات الإنتاج في "جنرال إلكتريك" رائدة في مجالها، وهو كان يسدي نصيحة للمدراء في مجموعته مفادها أنه كلما كان نشاط تجاري في وضع متعثر لا حل إلا "بإنهاضه أو إغلاقه أو بيعه".

جون فرنسيس ويلش مولود في تشرين الثاني/نوفمبر 1935 في بيبودي بولاية ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة.

وهو حاز شهادة في الهندسة الكيميائية من جامعة "ماساتشوستس أمهيرست"، إضافة إلى شهادة دكتوراه سنة 1960 من جامعة إيلينوي.

والتحق بمجموعة "جنرال إلكتريك" بصفته مهندسا كيميائيا في وحدة الصناعات البلاستيكية وتسلق المراتب إلى أن أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة سنة 1979.

وقادت هذه الترقيات إلى تعيينه مديرا عاما تنفيذيا في المجموعة في نيسان/أبريل 1981 في سن 45 عاما. وهو ترك هذا المنصب في أيلول/سبتمبر 2001 قبل بضعة أيام من هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

ورغم أن خلفه جف إيملت ورث شركة بصحة جيدة، لكن عهده كان مطبوعا بهجمات 11 أيلول/سبتمبر وطفرة الإنترنت والأزمة المالية والوعي العالمي إزاء التغير المناخي.

واضطر إيملت إلى بيع مصاغ عائلي خصوصا لسد ديون "أن بي سي يونيفرسال" و"جي إي كابيتال" جراء أزمة الرهن العقاري في 2007.

وشكّل ذلك بداية النهاية لمجموعة "جنرال إلكتريك" التي انسحبت مذاك من مؤشر "داو جونز" الرئيسي في وول ستريت، وهي لا تزال تكافح من أجل البقاء.

وقد تزوج جاك ويلش ثلاث مرات كان آخرها في 2004 من زوجته الحالية سوزي وهي صحافية. وله أربعة أبناء من زواجه الأول.