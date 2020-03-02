ترمب يحث مجلس الاحتياطي الاتحادي مجددا على خفض أسعار الفائدة

كرر الرئيس دونالد ترمب اليوم دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة قائلا إن البنك المركزي الأمريكي "بطيء في التحرك" ويجب أن يكون أكثر نشاطا بحسب ما ذكرت "رويترز".

ولم تشر تعليقات ترامب إلى التفشي الحالي لفيروس كورونا، لكنها تأتي مع استمرار قلق المستثمرين في أعقاب هبوط حاد للأسواق العالمية الأسبوع الماضي وسط انتشار الفيروس وتطلعهم إلى خفض عالمي محتمل لأسعار الفائدة.

وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لديها "أدنى معدل" للفائدة.