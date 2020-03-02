تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب بحسب ما ذكرت "واس".

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه ليبلغ مستوى 635.6 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليبلغ مستوى 12289.78 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 0.06% ليبلغ مستوى 1240.5 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.55% ليبلغ مستوى 1126.07 نقطة.