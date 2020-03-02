إلغاء مؤتمر النحاس العالمي في تشيلي بسبب مخاوف فيروس كورونا

قال منظمو مؤتمر النحاس العالمي الذي كان مقررا اقامته في سانتياجو عاصمة تشيلي هذا الشهر إن المؤتمر أُلغي بسبب بواعث قلق بشأن مخاطر السفر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت الشركة المنظمة للمؤتمر في بيان اليوم إن قرار إلغاء المؤتمر اتخذ بسبب "حالة عدم اليقين" التي أوجدها انتشار الفيروس.

وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر في الفترة من الثالث والعشرين إلى السابع والعشرين من مارس 2020 .

ومؤتمر النحاس العالمي هو أحد أكبر التجمعات السنوية لشركات تعدين النحاس ومصاهر النحاس في العالم. وكان من المتوقع أن يجتذب أكثر من 500 مندوب.

وقالت سيسكو في البيان إن مؤتمر 2021 سيقام في الفترة من الثاني عشر إلى الرابع عشر من أبريل.