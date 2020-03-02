الأسهم الأمريكية تبدأ الجلسة على مكاسب متعافية من بعض خسائرها الأخيرة

تعافت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم من بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا مع تحول التركيز الى تأكيدات بإجراءات تحفيزية من بنوك مركزية للتصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وفتحت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مرتفعة 1 % ، لكنها قلصت مكاسبها في التعاملات المبكرة.