انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4 % بسبب تداعيات كورونا

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين انخفاض نسبة نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بواقع 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 2.4 % بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد. وكانت المنظمة قد توقعت في نوفمبر الماضي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 %.مع ذلك، قالت المنظمة إن توقعاتها تستند إلى أن تفشي الوباء في الصين خلال الربع الأول من العام وتفشي متفرق للفيروس في دول أخرى.

وفي حال استمر التفشي لفترة أطول وأصبح أكثر قوة، فانه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5 %، ودخول اقتصادي منطقة اليورو واليابان لدائرة الركود.