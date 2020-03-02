الأسهم الأوروبية مستقرة بعد أسوأ أسبوع منذ 2008

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008، بفضل الآمال في أن تتدخل البنوك المركزية الرئيسية للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا على النمو العالمي.

وبحسب (رويترز) ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 بالمئة بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، بعد تهاويه 12 بالمئة الأسبوع الماضي، في مكاسب قادتها شركات التعدين والنفط والغاز.

تعززت المعنويات بعد بيانات قاتمة لنشاط المصانع الصينية حيث غذت التوقعات في مزيد من إجراءات التحفيز، حتى مع انحسار حالات الإصابة الجديدة في البلاد.

لكن الفيروس واصل انتشاره في أماكن أخرى. وأعلنت الولايات المتحدة عن ثاني وفاة بها، وقالت بريطانيا إن إجمالي الإصابات لديها بلغ 36 أمس الأحد.

وشهدت إيطاليا، البلد الأوروبي الأشد تأثرا بالفيروس، ارتفاع عدد الوفيات إلى 34، بعد خمس وفيات جديدة عن اليوم السابق.

ويراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في مارس آذار، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي عشر نقاط أساس خلال اجتماع إبريل.

وكان من أكبر الرابحين سهم نوكيا لصناعة معدات الاتصالات، وارتفع 4.6 بالمئة بعد قول الشركة إن رئيسها التنفيذي منذ فترة طويلة راجيف سوري سيستقيل في سبتمبر.