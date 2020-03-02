الحصيلة العالمية لوفيات كورونا تتجاوز 3 آلاف

تجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الاثنين 42 حالة وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجّلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس.

وتم تسجيل 202 اصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد اصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوباي.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم أنها رصدت 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد أمس وذلك بانخفاض حاد عن يوم السبت الذي سجل 573 حالة إصابة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالبر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80026 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2912 بنهاية الأحد بزيادة 42 حالة عن اليوم السابق. ووقعت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، منها 32 حالة بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة

توفي رجل سبعيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية السبت، على ما أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.

والسبت أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

الدومينيكان: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية الدومينيكان أمس عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك رابع بلد بأمريكا اللاتينية يعلن حالة إصابة مؤكدة بالمرض بعد البرازيل والمكسيك والإكوادور.

وأوضح وزير الصحة رافاييل سانتشيز كارديناس في مؤتمر صحفي بالعاصمة سانتو دومينغو، أن هذه الحالة الأولى تتعلق بسائح إيطالي يبلغ من 62 عاما، دخل البلاد في 22 فبراير المنصرم.

وأضاف أن أعراض المرض ظهرت على المريض بعد يومين من دخوله البلاد، وتم وضعه تحت الحجر الصحي في مستشفى عسكري بالعاصمة.

ودعت وزارة الصحة بجمهورية الدومينيكان السكان إلى التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المبالغ فيها، مذكرة أن ما يزيد من 80 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا تشبه حالات الأنفلونزا الخفيفة.

الجزائر: اكتشاف حالتي إصابة جديدتين

قالت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما. وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات. وذكرت الوزارة في بيان أنها وضعت الحالتين في العزل بولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائر.

وأوضح البيان أن المرأة وابنتها استضافتا في فبراير شباط رجلا (83 عاما) وابنته يقيمان في فرنسا مشيرا إلى أنه ثبتت إصابتهما بالفيروس عقب عودتهما إلى البلد الأوروبي.

وكانت الجزائر أعلنت في الأسبوع الماضي اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا تعود لمواطن إيطالي وصل إلى البلاد في 17 فبراير. ونُقل الرجل إلى إيطاليا التي تسجل زهاء 1700 حالة إصابة.



476 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية



سجلت 476 إصابة جديدة بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية ما يرفع عدد الاصابات إلى أكثر من 4 الاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات، كما تم الاعلان عن 4 وفيات جديدة وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22 في كوريا الجنوبية.

وأكثر من 90 بالمئة من حالات الاصابة الجديدة سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها.

وخفض بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2020 الخميس وبات الآن يتوقع نموا بنسبة 2,1 بالمئة اي اقل بمقدار 0,2 نقطة عن المتوقع ويعود ذلك بشكل اساسي الى انخفاض الاستهلاك وتباطؤ بالصادرات بسبب الوباء.



إسرائيل: ارتفاع الإصابات إلى 10

أكدت إسرائيل رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10.

وقالت أمس إن اثنين من المصابين عادا بالعدوى من رحلة إلى إيطاليا بينما أصيب الثالث بالعدوى داخل إسرائيل مضيفة أن الثلاثة يعانون من أعراض طفيفة.



قازاخستان: منع دخول الإيرانيين في إطار مكافحة الفيروس

قالت حكومة قازاخستان اليوم إنها ستمنع دخول المواطنين الإيرانيين اعتبارا من الخامس من مارس في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال المسؤولون في اجتماع للحكومة اليوم إن البلد الواقع بوسط آسيا سيقلل عدد الرحلات الجوية من وإلى أذربيجان وسيعلق إصدار تصاريح عمل لمواطني البلدان التي تضررت من الفيروس.

إندونيسيا: تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدة

أعلن الرئيس الاندونيسي جوكو ويديدو اليوم تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده. وذكرت بوابة كومباس الاخبارية المحلية أن الحالتين هما لامرأة تبلغ من العمر 64 عاما وابنتها 31 عاما، واللتان كانتا على اتصال بسائح ياباني. ونقلت المرأتان إلى مستشفى لتلقي العلاج.

مصر: تسجيل ثاني حالة إصابة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد19-". وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المصاب أجنبي ولديه أعراض بسيطة وحالته مستقرة، وتم عزله بالمستشفى لإجراء التدابير اللازمة. ووفقا لما نقله مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر فقد تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لفحص المخالطين له. وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت أمس شفاء أول حالة إصابة بالفيروس.

الكويت تسجل 10 إصابات جديدة مؤكدة

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم عشر إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الكويت إلى 56 إصابة.

أوزبكستان تعلق الرحلات الجوية مع أفغانستان وإيران وإيطاليا

ذكرت وزارة الخارجية في أوزبكستان اليوم أن الحكومة قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى أفغانستان وإيران وإيطاليا في إطار جهود للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران إثر إصابته بكورونا

أفاد تقرير إخباري إيراني اليوم بوفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران إثر إصابته بفيروس كورونا.

ولفتت وكالة "مهر" الإيرانية إلى أن وفاته جاءت بعد وفاة والدته أمس في أحد مسشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس أيضا.

ومجمع تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بياناتها المحدثة لليوم بشأن عدد ضحايا الفيروس. وكانت أعلنت أمس أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد - 19" وصلت إلى 54 والمصابين إلى 978 .

انكماش حاد لنشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشرته اليوم مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للدراسات الاقتصادية انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال فبراير الماضي بوتيرة قياسية على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وبحسب التقرير، تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين بشدة إلى 3ر40 نقطة خلال فبراير الماضي مقابل 1ر51 نقطة في يناير الماضي ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ بدء صدور المؤشر في أبريل .2004

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأظهر التقرير تراجع المؤشرات الفرعية للإنتاج والتعاقدات الجديدة والتوظيف بأسرع معدل لها منذ إطلاق المؤشر الرئيسي قبل حوالي 16 عاما، مع قرار الكثير من الشركات تمديد عطلة رأس السنة القمرية الصينية خلال الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا.

وسجلت مبيعات قطاع التصنيع أول تراجع لها منذ يونيو 2019، حيث ربطت الشركات هذا التراجع بدرجة كبيرة بفيروس كورونا وإغلاق المصانع نتيجة لانتشاره.

كما تراجع التوظيف في قطاع التصنيع بأسرع وتيرة له على الإطلاق في ظل القيود على السفر والحركة في الصين وهو ما أثر على توافر العمالة.

ورغم ذلك يرى شينجشونج شونج رئيس مجلس إدارة مجموعة سي.إي.بي.إم الإعلامية الصينية و كبير خبراء الاقتصاد فيها إن الاقتصاد الصيني سيكون قادرا على التعافي بقوة عندما يتم احتواء تفشي فيروس كورونا تدريجيا، وتستأنف الشركات أنشطتها في ظل مزيد من السياسات النقدية والمالية التحفيزية في الصين.



مؤشر: انكماش أنشطة مصانع اليابان بأسرع وتيرة منذ 2016

تضررت أنشطة المصانع في اليابان وسجلت أكبر انكماش في نحو أربع سنوات في فبراير، مما ينذر بالخطر للقطاع الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا.

تباطؤ قطاع الصناعة أوضح دليل حتى الآن على الضرر الذي سيلحقه الفيروس بالنمو العالمي والشركات، ومن المرجح أن يكثف الضغط على صناع القرار في اليابان لتدعيم النمو.

ونزل مؤشر أو جيبون بنك لمديري المشتريات في القطاع الصناعي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 47.8، مقارنة بالقراءة النهائية 58.8 المسجلة في الشهر السابق. وقراءة فبراير هي الأقل منذ مايو 2016.

ويظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو للشهر العاشر، وهى أطول فترة انكماش منذ تقلص استمر لستة عشر شهرا حتى يونيو 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية.

واظهر المسح تراجع طلبيات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة فيما يزيد على سبعة أعوام بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة وانخفاض المبيعات للعملاء في الصين.

مؤشر: كورونا يصعق نشاط المصانع بكوريا الجنوبية

أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم انكماش نشاط الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية بشكل أسرع في فبراير مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في ضربة عنيفة للإنتاج، إذ يؤدي فيروس كورونا لتدني الطلب العالمي وأعمال الشركات.

وانخفض مؤشر "نيكي - ماركت" لمديري المشتريات إلى 48.7 في فبراير من 49.8 في يناير، وبقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش في تسعة من الأشهر العشرة الأخيرة.

وعانت طلبيات التصدير الجديدة من أسوأ انخفاض لها منذ أغسطس 2013 حيث تسبب الفيروس سريع الانتشار في إحداث فوضى في سلاسل الإمداد العالمية. وأدت إجراءات السفر الصارمة وغيرها من تدابير احتواء المرض في الصين إلى تعطل إنتاج المصانع والعمليات التجارية في الصين وبقية العالم.

وتأثر إنتاج المصانع في كوريا الجنوبية بشدة حيث انخفض مؤشره إلى 44.4 من 50.1 في يناير، مسجلا أكبر تراجع في نحو خمس سنوات.

وقال جو هايز الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "بشكل غير مفاجئ، تعرض قطاع الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية لصدمة سلبية مزدوجة فيما يتعلق بالعرض والطلب في الاقتصاد في فبراير وسط تفشي فيروس كورونا.



وزراء مالية مجموعة الـ 7 يبحثون كورونا هذا الأسبوع

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم إن وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون على الهاتف أمثل السبل لاحتواء تأثير تفشي فيروس كورونا على النمو العالمي.

وأضاف الوزير لقناة فرانس 2 التلفزيونية "سيكون هناك تحرك منسق. تحدثت أمس مع رئيس مجموعة السبع، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين. وهذا الأسبوع سنعقد اجتماعا على الهاتف لوزراء مالية مجموعة السبع لتنسيق ردود الفعل".

وأضاف أن وزراء مالية منطقة اليورو سيتواصلون سويا أيضا وأنه سيتحدث إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وتابع "يجب أن نتحرك ليكون هذا الأثر الذي نعلم أنه سيكون كبيرا على النمو، محدودا قدر المستطاع".

تراجع مبيعات هيونداي في فبراير وسط انتشار كورونا

قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم إن مبيعاتها انخفضت 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 275 ألفا و44 سيارة عالميا في فبراير وسط تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطل إمدادات المكونات من الصين.

تحتل هيونداي مع كيا موتورز التابعة لها المرتبة الخامسة عالميا في صناعة السيارات. وهي أول شركة كبري تعلن مبيعات فبراير في ظل انتشار الفيروس مما يظهر للمستثمرين تأثيره المحتمل على الصناعة.

ويوم الجمعة، أغلقت هيونداي مصنعا في كوريا الجنوبية بعد أن تأكدت إصابة عامل بالفيروس مما أثر على إنتاج طرز شهيرة مثل باليساد. وقال متحدث باسم المصنع إنه جرى استئناف العمل به.

وتسبب الفيروس، والذي نشأ في الصين، في وفاة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص واضطراب الأسواق المالية العالمية في الوقت الذي يتأهب فيه المستثمرون وصانعو السياسات لضربة شديدة للنمو العالمي. ويوجد في كوريا الجنوبية معظم حالات العدوى خارج بر الصين الرئيسي.



محافظ البنك المركزي الياباني يتعهد بضمان استقرار الأسواق المالية

قال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني اليوم الاثنين إن البنك سيعمل على ضمان استقرار الأسواق المالية من خلال شراء الأصول لضخ السيولة النقدية في الأسواق.

وأضاف كورودا في بيان إن "بنك اليابان (المركزي) سيراقب عن كثب التطورات المستقبلية، وسيعمل على ضخ السيولة النقدية وضمان استقرار الأسواق المالية من خلال الأدوات السوقية المناسبة وشراء الأصول".

وأشار كورودا إلى أن أسواق المال العالمية تعاني من الاضطراب نتيجة الغموض المحيط بالنشاط الاقتصادي العالمي على خلفية انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) والذي أدى إلى وفاة نحو 3000 شخص آغلبهم في الصين.