تباطؤ نشاط التجارة العالمية «3 من 3»

هذه التغيرات جميعها لا تعني أن الصين ستنسحب من دائرة العولمة. لكن تراجع حجم الواردات من القطع والأجزاء كنسبة من مجموع الصادرات يعكس بالفعل إحلال الشركات الصينية لمدخلات الإنتاج المحلية محل الواردات الأجنبية، وهي النتيجة التي توصلنا إليها في ضوء شواهد على زيادة القيمة المضافة المحلية في الشركات الصينية، غير أن زيادة مدخلات الإنتاج المتوافرة محليا تم عزوها إلى الاستثمار الأجنبي المباشر. وهذه التغيرات قد يكون لها بعد جغرافي أيضا، حيث بدأت المناطق الساحلية في الصين في زيادة الاعتماد على متعاقدين من داخل الصين، نظرا لأن تكلفة النقل والاتصالات فيما بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية في الصين تراجعت بدرجة أكبر منها فيما بين تلك المناطق الساحلية وبقية دول العالم. وقد يكون التكامل التجاري في الوقت الحالي في شكل مزيد من التجارة الداخلية، وقليل من التجارة الدولية، لكن الإحصاءات الرسمية عادة ما ترصد التجارة الدولية فقط.

وفي حالة الولايات المتحدة يعكس تراجع مرونة التجارة تجاه الدخل إلى حد ما التطورات التي شهدتها الصين. فقد كانت الولايات المتحدة هي المصدر الرئيس للطفرة، التي شهدتها الصين وغيرها من اقتصادات السوق الصاعدة في الواردات من القطع والأجزاء، كما كانت المقصد الرئيس لصادرات هذه الاقتصادات من السلع المجمعة. وخلال تسعينيات القرن الماضي، ومع قيام الشركات الأمريكية بنقل مزيد من عمليات الإنتاج خارج الولايات المتحدة، زادت مرونة التجارة تجاه التغيرات في الدخل. وخلال الأعوام الأخيرة، ورغم عدم التوقف عن نقل خدمات الإنتاج إلى الخارج، تراجعت فيما يبدو معدلات تشتت عمليات الإنتاج فيما بين الدول. فقد ظل حجم واردات الصناعات التحويلية الأمريكية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ثابتا عند مستوى 8 في المائة منذ بداية القرن، بعدما كان يتضاعف تقريبا خلال العقد ونصف العقد السابقين.

وعلى عكس الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ظلت مرونة التجارة تجاه إجمالي الناتج المحلي مرتفعة في منطقة اليورو خلال الألفينيات. وقد يعود ذلك إلى استمرار امتداد سلاسل العرض إلى أوروبا الوسطى والشرقية من دول منطقة اليورو كألمانيا.

هل سيستمر تباطؤ التجارة العالمية؟ وهل ستكون لذلك انعكاسات على النمو العالمي والدول التي تحاول الاعتماد على التجارة كمحرك للنمو؟، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التباطؤ التجاري خلال الفترة 2012-2013 نتج عن تغير هيكلي "وأطول أجلا بالتالي" في علاقة التجارة بالدخل، ما يعني أن هذه الظاهرة قد تستمر خلال الأعوام المقبلة. وقد يؤثر ذلك في مستوى النمو الممكن للاقتصاد العالمي، نظرا لأن التجارة والدخل مرتبطان بعضهما بعضا.

وعلينا أيضا أن ندرك أن التغير في العلاقة الطويلة بين التجارة والدخل، الذي أدى إلى تباطؤ النشاط التجاري هو نتيجة لتغير أنماط الإنتاج الدولي. فزيادة مرونة التجارة تجاه النمو خلال تسعينيات القرن الماضي، تعكس التفتيت المتزايد لعملية الإنتاج الذي كان مدفوعا في الأساس بالولايات المتحدة والصين. ويبدو أن هذا المحرك تحديدا استنفد طاقته الدافعة في الوقت الحالي. لكن لا تزال هناك فرصة كبيرة لزيادة تفتيت العمل بين دول أوروبا، وقد تعتمد عليه في المستقبل المناطق التي لم تحقق بعد الاستفادة القصوى من سلاسل العرض العالمية، مثل جنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. وينبغي أن يكون للخطط التجارية لمجموعة الاقتصادات المتقدمة والصاعدة الـ20 دور في ضمان عدم تفويت هذه الفرص.