نمو الإنفاق على الرعاية الصحية «1من 3»

"لا شيء مؤكد في هذا العالم سوى الموت والضرائب"، أو هكذا يُقال، وقد يضيف الاقتصاديون أمرا مؤكدا ثالثا، وهو نمو الإنفاق على الرعاية الصحية. فمع نمو الدول اقتصاديا، يتقارب اثنان من الاتجاهات العامة المهمة في سياق التحول في تمويل الرعاية الصحية -أي زيادة نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة وانخفاض النفقات التي يتحملها في الخدمات الصحية.

لكن إذا كانت الزيادات في مجموع الإنفاق على الصحة تبدو أمرا حتميا، فإن التراجع في مدفوعات الرعاية الصحية التي تتسبب في إفقار المواطنين ليس حتميا بالضرورة. وعلى الرغم من انخفاض متوسط الإنفاق من الأموال الخاصة للمواطن إلا أنه لا يزال هناك عديد من الأسر التي ترزح تحت وطأة الفواتير الطبية، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض. وتشير البحوث إلى ضرورة زيادة تعبئة الموارد الحكومية أو العامة من أجل الصحة -إلى جانب السياسات التي ترفع كفاءة استخدام الأموال العامة في النظم الصحية الوطنية- إذا كان الإنفاق من الأموال الخاصة التي يتحملها المواطنون يتقلص باستمرار. ومع ذلك فإن جانبا كبيرا من الإنفاق العام على الصحة لا يتحقق على المستوى الوطني، ولا سيما في الدول ذات الكيانات الإقليمية التي تتمتع بالحكم الذاتي، مثل الولايات والأقاليم. وهناك عديد من القرارات الصعبة حول كفاءة وفاعلية تخصيص الأموال العامة الصحة التي لا يتم اتخاذها في العاصمة وإنما تتخذها الحكومات الإقليمية والمحلية. ولا يعد هذا الأمر جديدا على الاقتصادات المتقدمة. لكن مع ارتفاع الدخول في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومع مواصلة هذه الاقتصادات جهودها للتحول إلى النظام الديمقراطي وإلى اللامركزية والتحضر، فمن الأرجح أن يستمر نمو الاتجاه نحو تولي الحكومات دون المركزية مسؤولية الإنفاق، فعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق الكيانات دون المركزية على الصحة في البرازيل من 25 إلى 55 في المائة من مجموع الإنفاق العام على الصحة بين عامي 1980 و2009. غير أن هناك تباينا كبيرا في مدى فعالية إنفاق النظم الصحية في الحكومات الإقليمية والمحلية على تحسين المخرجات الصحية والحد من إفقار المواطنين بالنفقات الطبية. إضافة إلى ذلك، ففي كثير من الحالات، يلاحظ أن نظم الصحة العامة التي تهدف إلى حماية رفاهية المواطنين من خلال برامج الوقاية كالتحصين باللقاحات ومراقبة الأوبئة والسيطرة عليها كما في حالة فاشية "إيبولا" الأخيرة تشغل مرتبة أدنى من حيث الأهمية مقارنة بالوظائف الطبية الأخرى الأكثر وضوحا والأعلى مكانة في تقديم العلاج للأمراض، في المستشفيات غالبا، باستخدام الوسائل التكنولوجية المكلفة، محققة بذلك مكاسب صحية محدودة. وتستدعي هذه الاتجاهات العامة فحص إنفاق الكيانات دون المركزية على الصحة -بما في ذلك الإصلاحات الناجحة في قطاع الصحة المحلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وجهود الحكومات المركزية لتحفيز الابتكار والأداء على المستوى المحلي. هناك كثير من الكيانات دون المركزية عاكفة على تنفيذ إصلاحات ناجحة في قطاع الصحة، والرعاية الصحية، والسلامة، حتى مع تعثر الإصلاحات على المستوى الوطني. وتشمل هذه الإصلاحات إحداث تغييرات في نظم التمويل والمدفوعات، والإجراءات المتعلقة بالتنظيم والقواعد، حتى محاولات تغيير سلوكيات الأفراد بالتشجيع على ممارسة الرياضة أو الامتناع عن التدخين. وشهدت الاقتصادات المتقدمة بعض هذه التغييرات. ففي الولايات المتحدة، مثلا، قامت ولاية ماساتشوستس بتوسيع نطاق التأمين الصحي. وقضت بضرورة قيام الأشخاص غير المؤمن عليهم صحيا بشراء وثائق التأمين من القطاع الخاص، وقدمت الدعم للفقراء لشراء مثل هذا التأمين. وأصبحت هذه التجربة بمنزلة نموذج قياسي لعملية جدلية جارفة لتوسيع نطاق التأمين على المستوى الوطني دخلت حيز النفاذ عام 2014 ... يتبع.