تدشين موقع المساعدات السعودية للنازحين واللاجئين وبوابة التطوع الخارجي

شهد منتدى الرياض الدولي الإنساني ‏الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض، ضمن انطلاق فعالياته أمس، تدشين موقع المساعدات السعودية للنازحين واللاجئين، والبوابة السعودية للتطوع الخارجي، كما شهد المنتدى إعلان موافقة خادم الحرمين الشريفين على رعاية المملكة لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020 بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، خلال كلمته في المنتدى، أن قيادة المملكة مستمرة في رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية ومد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض، مشيرا إلى أن "رؤية السعودية" أكدت تقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات المنكوبة من أجل مستقبل يضمن لها حياة كريمة. وقال الأمير فيصل بن بندر، "دأبت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على رسم الخطط ووضع الأسس لاستمرار ما قامت عليه هذه الدولة من رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية ومد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض ممن يتعرضون للاضطهاد والتهجير من أراضيهم وتجتاح بلدانهم الحروب والكوارث، وهم يتطلعون إلى أن تمد إليهم يد العون ليتغلبوا على ما هم فيه من محن". وأشار إلى حرص المركز على الاستفادة من الخبرات العالمية وتبادل الرؤى حول أفضل ما يمكن تقديمه في مجال العمل الإغاثي والإنساني وتطبيقه في مناطق الاحتياج، وهو ما يسعى هذا المنتدى إلى تحقيقه من خلال مشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين في المجال الإغاثي والإنساني.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن المملكة تعيش نهضة كاملة وتحولا كبيرا يهدف إلى تحقيق رؤية طموحة بقيادة حكيمة جعلت الرياض محط اهتمام العالم اقتصاديا باحتضانها قمة العشرين، وإنسانيا باحتضانها منتدى الرياض الدولي الإنساني وعديدا من الفعاليات العالمية المهمة.

وقال، "إن هذا المنتدى الذي يشهد حضورا كبيرا رفيع المستوى؛ بمشاركة مشكورة من الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها الإنسانية المختلفة، يجعل العالم يترقب باهتمام بالغ فعالياته ونتائج حواراته وتوصياته وأثرها في جودة وفاعلية العمل الإنساني؛ فجلساته الحوارية ركزت على محاور تتعلق بتحديات العمل الإنساني تتمثل في ربط العمل الإنساني بالتنموي وآليات تفعيلها، والممارسة الإنسانية المبنية على البراهين، والتحديات التي تواجه المرأة والطفل وذوي الإعاقة في مناطق النزاع، والتطوع الإنساني ودور الإعلام في خدمة العمل الإنساني، وكذلك دور العمل الإنساني الصحي في مكافحة الأوبئة والعدوى".

وعقدت ضمن فعاليات المنتدى جلسة علمية بعنوان: "الهجرات الجماعية عبر البحار من إفريقيا إلى دول الخليج وأوروبا في الحالات الإنسانية"، أوضح خلالها أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أن السعودية ودول الخليج تعد وجهة أساسية للهجرة من مهاجرين آسيويين وإفريقيين، مشيرا إلى موجات الهجرة الكبيرة التي تتدفق شرق البحر الأبيض المتوسط واليونان وعدن، منتقدا الجهات التي تنتهك قوانين الهجرة.