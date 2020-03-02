116 مليارا تداولات 147.5 ألف مستثمر سعودي في سوق أبوظبي خلال 2019

بلغت قيمة تداولات المستثمرين السعوديين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية نحو 116 مليار ريال خلال 2019، ليحتلوا المرتبة السادسة بين المستثمرين غير الإماراتيين من حيث إجمالي قيمة التداولات في السوق.

وذكرت لـ"الاقتصادية" سوق أبوظبي، أن عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي بلغ بنهاية 2019 نحو 147457 منهم 147301 مستثمر فرد و156 مؤسسة استثمارية، إذ دخل السوق خلال العام نحو 66 مستثمرا منهم 57 فردا وتسع مؤسسات استثمارية.

وأوضحت أنه مع نهاية العام الماضي 2019 بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين نحو 2.3 مليار ريال، بما مجموعه نحو 2.2 مليار سهم.

وأشارت إلى أن نسبة قيمة تداولات المستثمرين السعوديين من بيع وشراء شكلت خلال العام 20.6 في المائة، من إجمالي قيمة التداولات للمستثمرين الخليجيين والعرب من غير الإماراتيين.

أما من حيث الاستثمار، فاحتل السعوديون المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين والعرب، إذ بلغت قيمة استثمارات السعوديين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية نحو 1.5 مليار ريال خلال 2019 .

وبلغ إجمالي حجم شراء الأسهم للمستثمرين السعوديين 334 مليون سهم بقيمة 660 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي حجم البيع 422 مليون سهم بقيمة 806 ملايين ريال، وبذلك يكون إجمالي حجم الاستثمار السعودي 756 مليون سهم بقيمة تقدر بـ 1.466 مليار ريال.

وأسست سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000 وتعد الجهة القانونية ذات المركز المستقل والتمويل والإدارة المستقلة، والسلطات الرقابية والتنفيذية لممارسة وظائفها.

وعلاوة على ذلك، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية لديها سلطة إنشاء مراكز وفروع خارج إمارة أبوظبي، وقد قامت بذلك حتى الآن في مدينة العين ومدينة زايد والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.

ويتكون مجلس إدارة شركة أبوظبي للأوراق المالية من سبعة أعضاء يعينهم المرسوم الأميري، ويشغل أعضاء مجلس الإدارة مناصبهم لمدة ثلاثة أعوام.