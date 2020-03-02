15 ألف ريال حدا أعلى لرواتب مستفيدي برنامج رفع المهارات

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه يجري تحسينات على برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الذي يهدف إلى دعم توظيف الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص، ورفع مهاراتهم وهم على رأس العمل.

وأوضح ماجد العسيري من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خلال لقاء "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات لمنشآت القطاع الصحي" في غرفة جدة، أمس، أن البرنامج يخضع للتحسين والتطوير، وهو برنامج مختلف عن برامج الدعم التقليدية.

وأضاف العسيري، أن أبرز التحسينات على ضوابط البرنامج للاستفادة من الدعم، تحديد الفئة العمرية المستفيدة بأن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد عن 40 عاما، بعد أن كان يصنف العمر بحسب ما هو متعامل به في التأمينات الاجتماعية، المتمثل في ألا يقل عن 18 عاما ولا يزيد على 65 عاما، باعتبار أن الفئة العمرية 40، لديه ما يكفيه من التأهيل والتدريب والمهارات.

وذلك إضافة إلى استهداف السعوديين فقط، واستبعاد أبناء المواطنة، علاوة على رفع الحد الأعلى لرواتب المستفيدين من البرنامج إلى 15 ألف ريال، بعد أن كان الحد الأعلى عشرة آلاف ريال فقط، وألا يقل الراتب عن أربعة آلاف ريال، يشمل الراتب الأساسي وبدل السكن، ويستثنى من البرنامج، الزيارات التي تمنحها المنشآت للموظف، حيث إن الدعم يكون بحسب الراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية، إضافة الى إتاحة الفرصة للباحث عن العمل استكمال المدة المتبقية عند الانتقال لعمل آخر؛ شريطة أن يكون المالك مختلفا .

كما أضافت التحسينات، إمكانية استفادة مستفيدي برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات من خمسة برامج، برنامج "نمو التوطين"، "حافز"، و"تمهير"، "قرة"، و"وصول".

واشترط البرنامج على المستفيدين، الحصول على عشر دورات تدريبية من منصة "دروب" خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الأولى، ودورة حضورية خلال النصف الثاني من العام الأول، ودورتين حضوريتين خلال العام الثاني .