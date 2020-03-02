«تعداد السعودية»: المشروع شامل سيغطي المناطق كافة بما فيها الوعرة والربع الخالي

نتائج مشروع "تعداد السعودية 2020" ستدعم متخذي القرار وراسمي السياسيات.

أكد فهد الفهيد مدير مشروع تعداد السعودية 2020، أنه وفقا للخطة التنفيذية التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء في أعمال مشروع تعداد السعودية 2020، ستغطي أعمال العد واستيفاء البيانات جميع السكان في مناطق المملكة كافة.

وأشار إلى استخدام جميع الإمكانات اللازمة مثل أجهزة الاتصال، والطائرات العمودية في المناطق الوعرة خاصة، والصحاري الواسعة مثل مناطق الربع الخالي والنفود الكبيرة التي يصعب استخدام السيارات فيها، وفق ترتيبات خاصة تتلاءم مع المناطق التي يتم حصرها.

وشدد الفهيد على أهمية مشروع "تعداد السعودية 2020"، والنتائج المرجوة منه في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات، وأهمية تكامل العمل بين الأسر والأفراد المدلين بالبيانات والباحثين الميدانيين.

وجرى تسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنية في سبيل تنفيذ هذا المشروع الوطني، بمشاركة أكثر من 60 ألفا من الكوادر البشرية الوطنية المدربة لإنجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة، والمساهمة في التنمية الوطنية.

والتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"، الذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 هو بداية العد الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني".

وسيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية، لتستخدم أساسا موثوقا به في إجراء الدراسات والبحوث، التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

