200 مليون مستخدم للعملات الرقمية بنهاية العقد .. 4 أضعاف عددهم الحالي

يتوقع أن يسهم التحول إلى الدفع والسداد الرقمي بدور ملموس في إعادة التوازن للقوة الاقتصادية العالمية.

توقعت دراسة اقتصادية، بأن يصل مستخدمو محافظ البلوك تشين (العملات الرقمية) إلى 200 مليون مستخدم مع نهاية العقد، وهو ما يعادل أربعة أضعاف عددهم الحالي، إذا استمر نمو عددهم بمعدل يكافئ النمو في حجم مستخدمي الإنترنت.

وأشارت الدراسة الصادرة عن دائرة الأبحاث الاقتصادية لدى دويتشه بنك، إلى أن الارتفاع في العدد سيكون بدعم عوامل عديدة أخرى منها الحكومات والبنوك والشركات ومزودو خدمات الدفع، حيث يستفيدون جميعا من التحول الرقمي لعمليات الدفع والسداد، وذلك رغم تشكيك كثيرين بتوقعات انتشار هذه العملات، والعقبات التنظيمية العديدة التي واجهتها عملات رقمية مثل "بتكوين" وعملة ليبرا التي أطلقتها "فيسبوك".

وتوقعت أيضا أن يسهم التحول إلى الدفع والسداد الرقمي بدور ملموس في إعادة التوازن للقوة الاقتصادية العالمية، رغم أن استخدام الأموال النقدية سيستمر لفترة طويلة.

وتناولت دراسة دويتشه بنك ماضي وحاضر ومستقبل صناعة أساليب الدفع والسداد، كما قامت بتحليل النتائج غير المتوقعة، التي أظهرها استطلاع الرأي الخاص، والتي قامت بإعداده وتوزيعه على أكثر من 3600 من عملاء البنك في أنحاء الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وطرحت توقعاتها فيما يتعلق بالأموال النقدية، الدفع الإلكتروني، الدفع عبر الأجهزة المحمولة، والعملات الرقمية crypto والبلوك تشين. كما ذكرت الدراسة، أن تداعيات التغيرات في مشهد الدفع والسداد لها تأثيرات عامة على العملاء والشركات، كما سيكون لها نتائج على صعيد الاقتصاد العام والظروف الجيوسياسية أيضا.

وبدأت الدراسة باستخدام أمثلة من التاريخ تشير إلى استمرارية استخدام الأموال النقدية كأحد عناصر الاقتصاد لعقود مقبلة. فقد طور الإنسان على مدى مئات السنين ثقة عميقة بالأموال الورقية والمعدنية، كعامل للأمان في فترات الاضطرابات والقلق.

وتوقع البنك أيضا، أن تشكل عمليات الدفع عبر الأجهزة المحمولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة ما نسبته 2 /5 من إجمالي عمليات الشراء في المتاجر في الولايات المتحدة، أي ما يعادل أربعة أضعاف مستواها الحالي.



